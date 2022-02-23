Fenerbahçe Beko ve Galatasaray Nef'e birer maç seyircisiz oynama cezası - Son Dakika
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Fenerbahçe Beko ve Galatasaray Nef'e birer maç seyircisiz oynama cezası

23.02.2022 18:19
Fenerbahçe Beko ve Galatasaray Nef'e birer maç seyircisiz oynama cezası

Fenerbahçe Beko ve Galatasaray Nef erkek basketbol takımları, Bitci Türkiye Kupası yarı final maçındaki olaylar nedeniyle birer maç seyircisiz oynama cezası aldı.

Fenerbahçe Beko ve Galatasaray Nef erkek basketbol takımları, Bitci Türkiye Kupası yarı final maçındaki olaylar nedeniyle birer maç seyircisiz oynama cezası aldı.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu'ndan yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko'nun bir Erkekler Türkiye Kupası müsabakasını seyircisiz oynama ve 45 bin lira para cezasıyla, Galatasaray Nef'in de bir Erkekler Türkiye Kupası müsabakasını seyircisiz oynama ve 33 bin 750 lira ile cezalandırılmasına karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

Kurul ayrıca, Galatasaraylı basketbolcu Demarquis Dangelo Bost'a da 21 bin 875 lira para cezası verildiğini açıkladı.

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Galatasaray, Fenerbahçe, basketbol, Nef, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko ve Galatasaray Nef'e birer maç seyircisiz oynama cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe Beko ve Galatasaray Nef'e birer maç seyircisiz oynama cezası - Son Dakika
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