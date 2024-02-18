Fenerbahçe Beko'ya Türkiye Kupası takdim edildi - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe Beko'ya Türkiye Kupası takdim edildi

Fenerbahçe Beko\'ya Türkiye Kupası takdim edildi

ING Erkekler Türkiye Kupasını kazanan Fenerbahçe Beko'ya kupasını Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu takdim etti. Şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe'ye kupasını Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu verirken, madalyaları Konya Valisi Vahdettin Özkan ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay takdim etti.

18.02.2024 17:59  Güncelleme: 18:02
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ING Erkekler Türkiye Kupasını kazanan Fenerbahçe Beko'ya kupasını Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu takdim etti.

Konya'da düzenlenen ING Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe ile A. Efes karşı karşıya gelirken, sarı-lacivertliler parkeden 80-67'lik skorla galip ayrıldı ve kupanın sahibi oldu.

Şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe'ye kupasını Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu verirken, madalyaları Konya Valisi Vahdettin Özkan ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay takdim etti. - KONYA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Fenerbahçe Beko'ya Türkiye Kupası takdim edildi - Son Dakika
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