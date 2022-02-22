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Fenerbahçe Bekolu Şehmus Hazer'in acı günü - Son Dakika

Fenerbahçe Bekolu Şehmus Hazer'in acı günü

22.02.2022 11:46
Fenerbahçe Bekolu Şehmus Hazer'in acı günü

Fenerbahçe Kulübü, erkek basketbol takımı oyuncularından Şehmus Hazer'in babası Halil Hazer'in vefat ettiğini duyurdu.

Fenerbahçe Kulübü, erkek basketbol takımı oyuncularından Şehmus Hazer'in babası Halil Hazer'in vefat ettiğini duyurdu.

Kulübün internet sitesinden paylaşılan taziye mesajında, "Takımımız Fenerbahçe Beko oyuncularından Şehmus Hazer'in değerli babası Halil Hazer'in vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Oyuncumuz Şehmus Hazer'e ve ailesine taziye dileklerimizi iletiyor, kendilerine başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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Fenerbahçe, basketbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe Bekolu Şehmus Hazer'in acı günü - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Fenerbahçe Bekolu Şehmus Hazer'in acı günü - Son Dakika
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