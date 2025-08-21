Fenerbahçe, Benfica ile 0-0 Berabere Kaldı - Son Dakika
Spor

Fenerbahçe, Benfica ile 0-0 Berabere Kaldı

21.08.2025 00:13
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Benfica ile golsüz berabere kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Portekiz'in Benfica takımıyla 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, turu ikinci maça bıraktı.

Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmaya tedbirli başlayan sarı-lacivertliler, uzaktan şutlar ve kenar ortalarla kaleyi yokladı. İlk yarıda ciddi pozisyon yakalayamayan ve rakibine de gol şansı tanımayan Fenerbahçe, soyunma odasına 0-0 eşitlikle girdi.

İkinci yarıya daha baskılı başlayan Fenerbahçe, rakip yarı sahada daha fazla görülen taraf oldu. Sarı-lacivertlilerin baskısı sonucunda Benfica, 71. dakikada Florentino'nun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Kalan bölümde dönem dönem baskı kuran sarı-lacivertliler, gol bulmayı başaramadı ve müsabaka golsüz sona erdi.

Müsabakanın rövanşı, 27 Ağustos Çarşamba günü Lizbon'da oynanacak.

Mourinho soyunma odasına erken gitti

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, ilk yarı bitmeden soyunma odasına gitti.

Portekizli teknik adam, müsabakanın 44. dakikasında soyunma odasının yolunu tuttu.

Talisca direğe takıldı

Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Anderson Talisca, direği geçemedi.

Maçın 81. dakikasında gelişen atakta ceza sahası dışından Talisca'nın uzak direğe sert şutunda, kaleci Trubin'in sektirdiği top üst direkten oyun alanına döndü.

Atağın devamında Youssef En-Nesyri meşin yuvarlağı ağlarla buluştursa da ofsayt gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.

Benfica'ya Kadıköy'de kaybetmiyor

Fenerbahçe, Benfica karşısında Kadıköy'de mağlubiyet yüzü görmedi.

Sarı-lacivertliler, tarihinde 4. kez ağırladığı rakibi karşısında daha önce 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde etmişti.

Portekiz temsilcisiyle golsüz berabere kalan Fenerbahçe, Kadıköy'de rakibine galibiyet yaşatmadı.

Mourinho'dan Kerem'e tebrik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Kerem Aktürkoğlu'nu onurlandırdı.

Benfica'nın 77. dakikada yaptığı oyuncu değişikliğinde kornere atışını kullanmak üzere olan Kerem Aktürkoğlu değişiklik için işaret edildi.

Korner çizgisinden oyun alanı dışına çıkan Kerem, Fenerbahçe kulübesinin önünden geçerken Mourinho milli futbolcuya elini uzatarak tebrik etti.

Bunun üzerine sarı-lacivertli tribünler harekete alkışlarla yanıt verdi.

Kaynak: AA

