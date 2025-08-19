Fenerbahçe, Benfica ile Avrupa'da mücadele edecek

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında yarın Portekiz'in Benfica takımını ağırlayacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 289. maçına çıkacak.
Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarındaki 288 müsabakada 114 galibiyet elde ederken, 113 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, 61 maçta ise rakipleriyle yenişemedi.
Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 397 kez havalandırırken, kalesinde 411 gol gördü.
Şampiyonlar Ligi elemelerinde 41. maç
Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunun elemelerinde yarın 41. maçını oynayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki 40 karşılaşmada 15 galibiyet, 12 beraberlik ve 13 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli ekip, 62 gol attı, kalesinde 50 gole engel olamadı.
Avrupa kupaları performansı
Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:
|Organizasyon
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|UEFA Kupası
|54
|18
|10
|26
|72
|91
|UEFA Avrupa Ligi
|94
|46
|28
|20
|136
|96
|Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası
|33
|9
|4
|20
|30
|70
|UEFA Şampiyonlar Ligi eleme
|40
|15
|12
|13
|62
|50
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|40
|11
|6
|23
|42
|70
|Avrupa Kupa Galipleri Kupası
|9
|3
|1
|5
|11
|11
|UEFA Konferans Ligi
|18
|12
|-
|6
|44
|23
|TOPLAM
|288
|114
|61
|113
|397
|411
