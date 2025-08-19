Fenerbahçe Benfica ile karşılaşıyor - Son Dakika
Fenerbahçe Benfica ile karşılaşıyor

Fenerbahçe Benfica ile karşılaşıyor
19.08.2025 10:01
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off'ta Benfica'yı konuk ediyor. Maç yarın 22:00'de.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında yarın Portekiz ekibi Benfica'yı konuk edecek. Sarı-lacivertliler, rövanş öncesi taraftarının önünde kazanarak avantaj elde etmek istiyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Fenerbahçe, yarın saat 22.00'de Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Benfica ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, bu organizasyona 3. eleme turundan başlarken, Feyenoord'u deplasmanda 2-1 kaybetmesinde rağmen evinde 5-2'lik skorla galip gelerek elemeyi başardı. Benfica ise aynı turda Fransa'nın Nice takımını 2 maçta da aldığı 2-0'lık galibiyetlerle saf dışı bıraktı. Benfica maçının rövanşı 27 Ağustos Çarşamba günü Lizbon'da oynanacak.

Benfica ile 7. kez

Fenerbahçe, Portekiz ekibi Benfica ile 7. kez karşılaşacak. İki ekip ilk olarak 1975 yılında Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda kozlarını paylaşırken, kırmızı-beyazlılar tur atlayan taraf oldu. Fenerbahçe'nin, Avrupa kupalarında en başarılı olduğu sezonlardan biri olan 2013-2014 sezonunda sarı-lacivertliler Aykut Kocaman yönetiminde Avrupa Ligi'nde final bileti için Benfica ile kozlarını paylaştı. Kadıköy'de oynanan yarı finalin ilk ayağında Egemen Korkmaz'ın golüyle 1-0 galip gelen Kanarya, deplasmanda 3-1 mağlup olarak kupaya veda etti. 2018-2019 sezonunda bu kez UEFA Şampiyonlar Ligi 3. turunda karşılaşan taraflar arasında Portekiz ekibi 1-0 ve 1-1'lik skorlarla tur atladı.

Fenerbahçe'nin 2025-2026 sezonu öncesi Portekiz'deki kampta Eusebio Cup adına düzenlenen hazırlık maçında ise ev sahibi ekip 3-2 kazandı.

Avrupa kupalarında 289. maç

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 289. kez boy gösterecek. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 114 galibiyet alırken, 61 maçta da berabere kaldı. 113 müsabakada ise yenilgi yaşadı. Kanarya, geride kalan karşılaşmalarda rakip fileleri 397 kez havalandırırken, kalesinde ise 411 gol gördü.

Şampiyonlar Ligi elemelerinde 41. maç

Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 40 kez eleme maçına çıktı. Kanarya, bu karşılaşmalarda 15 galibiyet alırken, 12 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşadı. Bu süreçte rakip filelere 62 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde de 50 gole engel olamadı. Kanarya, Benfica karşısında tur atlaması halinde geçtiğimiz yıl uygulanmaya başlanan lig aşamasına adını yazdıracak.

Portekiz takımları ile 13. kez

Fenerbahçe, Portekiz ekipleriyle bugüne kadar 12 müsabakaya çıktı. Sarı-lacivertliler, Vitoria SC ile 1990-1991 sezonunda UEFA Kupası'nda rakip olurken, 3-0 ile 3-2 kazanarak üst tura yükseldi. 2008-2009 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında bu kez Porto ile karşılaşan Fenerbahçe, bu mücadelelerde puan alamadı. 2015-2016 sezonunda ise Kanarya, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Braga ile oynadı. İstanbul'da rakibine 1-0'lık üstünlük kuran sarı-lacivertliler, 1 hafta sonra deplasmanda 4-1 yenilerek kupaya veda etti. Kanarya, Portekiz temsilcilerine karşı 5 galibiyet, 1 beraberlik, 6 da mağlubiyet aldı.

Daniel Siebert düdük çalacak

Fenerbahçe ile Benfica arasında oynanacak müsabakada Almanya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Siebert düdük çalacak. Siebert'in yardımcılıklarını Jan Seidel ile Dominik Schaal yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Daniel Schlager olacak. Karşılaşmanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) olarak Alman Christian Dingert görev alacak. Johann Pfeifer ise AVAR'da Dingert'e eşlik edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

07:19
