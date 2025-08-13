Fenerbahçe Benfica ile Mücadele Edecek

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Portekiz'in Benfica takımı ile karşılaşacak.

Üçüncü eleme turunda deplasmanda 2-1 kaybettiği müsabakanın rövanşında Hollanda'nın Feyenoord takımını 5-2 yenen sarı-lacivertliler, play-off turuna yükseldi.

Fenerbahçe, çekilen kura gereği play-off'ta Portekiz temsilcisi Benfica ile Fransa temsilcisi Nice arasında turu geçen ekiple eşleşti.

İki takım arasında Fransa'da yapılan ilk maçı 2-0 alan Benfica, sahasındaki mücadeleyi de Fredrik Aursnes ve Andreas Schjelderup'un golleriyle 2-0 kazandı.

Fenerbahçe, play-off turu ilk maçında 20 Ağustos Perşembe günü Benfica'yı konuk edecek. Müsabakanın rövanşı ise 27 Ağustos Çarşamba günü Lizbon'da oynanacak. Eşleşmeyi geçen takım, adını "Devler Ligi"nde lig etabına yazdıracak.