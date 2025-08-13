Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Portekiz'in Benfica takımı ile karşılaşacak.
Üçüncü eleme turunda deplasmanda 2-1 kaybettiği müsabakanın rövanşında Hollanda'nın Feyenoord takımını 5-2 yenen sarı-lacivertliler, play-off turuna yükseldi.
Fenerbahçe, çekilen kura gereği play-off'ta Portekiz temsilcisi Benfica ile Fransa temsilcisi Nice arasında turu geçen ekiple eşleşti.
İki takım arasında Fransa'da yapılan ilk maçı 2-0 alan Benfica, sahasındaki mücadeleyi de Fredrik Aursnes ve Andreas Schjelderup'un golleriyle 2-0 kazandı.
Fenerbahçe, play-off turu ilk maçında 20 Ağustos Perşembe günü Benfica'yı konuk edecek. Müsabakanın rövanşı ise 27 Ağustos Çarşamba günü Lizbon'da oynanacak. Eşleşmeyi geçen takım, adını "Devler Ligi"nde lig etabına yazdıracak.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe Benfica ile Mücadele Edecek - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?