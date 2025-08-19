Fenerbahçe, Benfica ile Sınavda - Son Dakika
Fenerbahçe, Benfica ile Sınavda

19.08.2025 08:50
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica'yı konuk ediyor. Cenk Tosun sakat.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında yarın Portekiz'in Benfica takımını konuk edecek.

Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak müsabakayı Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. Siebert'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Jan Seidel ve Dominik Schaal üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Daniel Schlager olacak.

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 3. eleme turundan katılan sarı-lacivertliler, Hollanda'nın Feyenoord takımını elemeyi başarmıştı.

Deplasmandaki ilk müsabakayı 2-1 kaybeden Fenerbahçe, seyircisi önünde rakibine 5-2 üstünlük kurarak adını play-off turuna yazdırmıştı.

Fenerbahçe, Benfica karşısında ilk maçta iyi bir sonuç alarak rövanş öncesinde avantaj yakalamayı hedefleyecek.

Tek eksik

Fenerbahçe, Benfica karşısına tek eksikle çıkacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Cenk Tosun, maç kadrosunda yer almayacak.

Göztepe müsabakasında kadroya alınmayan Mert Müldür ile Çağlar Söyüncü'nün ise takıma dönmesi bekleniyor.

Benfica ile 7. resmi maç

Fenerbahçe, Benfica ile tarihindeki 7. resmi maçı oynayacak.

Daha önce oynanan 6 müsabakada Portekiz temsilcisi 3, Fenerbahçe ise 2 kez galip gelirken 1 maç beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin UEFA kadrosu

UEFA Şampiyonlar Ligi için kadro bildirimini yapan Fenerbahçe'de Diego Carlos, Cengiz Ünder, Mert Hakan Yandaş ve Rodrigo Becao listede yer almıyor.

Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği kadro şu şekilde:

İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Dominik Livakovic, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Archie Brown, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Talisca, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun.

Kaynak: AA

