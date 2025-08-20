Fenerbahçe - Benfica Şampiyonlar Ligi Maçı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Fenerbahçe - Benfica Şampiyonlar Ligi Maçı

20.08.2025 22:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Benfica'yı konuk ederek 12 yıl sonra Şampiyonlar Ligi müziğiyle sahaya çıktı.

FENERBAHÇE, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında sahasında Portekiz ekibi Benfica'yı konuk etti.

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde saat 22.00'de başlayan maçta Almanya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Siebert düdük çaldı. Daniel Siebert'in yardımcılıklarını ise Jan Seidel ve Dominik Schaal yaptı.

JOSE MOURINHO'DAN TEK DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Süper Lig'in 2'nci haftasında Göztepe ile deplasmanda oynanan maçın ilk 11'inde tek değişiklik yaptı. Portekizli teknik adam Yusuf Akçiçek'in yerine Mert Müldür'e görev verdi. Cenk Tosun ise sakatlığı sebebiyle maç kadrosunda yer almadı.

Sarı-lacivertli ekip sahaya şu ilk 11 ile çıktı:

" İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Fred, Amrabat, Brown, Szymanski, En Nesyri, Duran"

KEREM AKTÜRKOĞLU SAHAYA İLK 11'DE ÇIKTI

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Benfica forması giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, sarı-lacivertli ekibe konuk oldukları maça ilk 11'de başladı. Portekiz ekibinin ilk 11'inde şu isimler yer aldı:

"Trubin, Dedic, Silva, Otamendi, Dahl, Florentino, Barrenechea, Rios, Aurnes, Kerem Aktürkoğlu, Pavlidis"

KADIKÖY'DE 12 YIL SONRA ŞAMPİYONLAR LİGİ MÜZİĞİ ÇALDI

Fenerbahçe'nin Benfica'yı konuk ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Kadıköy'de 12 yıl sonra Şampiyonlar Ligi müziği çaldı. Sarı-lacivertli ekibin evinde 4374 gün sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi müziği çalmış oldu. Fenerbahçe son olarak Ersun Yanal yönetiminde 21 Ağustos 2013 tarihinde Arsenal ile play-off turu maçına çıkmıştı.

TARAFTARDAN BÜYÜK DESTEK

Fenerbahçeli taraftarlar, Benfica ile oynadığı mücadeleye yoğun ilgi gösterdi. Tribünleri tamamen dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, maçın başlama düdüğüyle birlikte takımlarına tezahüratlarla destek oldu. Öte yandan Portekiz ekibi Benfica'yı ise yaklaşık 200 taraftar destekledi.

BAKAN BAK VE TFF BAŞKANI HACIOSMANOĞLU MAÇI TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Fenerbahçe'nin Benfica ile oynadığı maçı yerinde izledi. Stadyuma gelen Bakan Bak ve Hacıosmanoğlu karşılaşmayı protokol tribününden takip etti.

MAÇTAN ÖNCE BAŞKANLAR VE YÖNETİCİLER YEMEKTE BİR ARAYA GELDİ

Fenerbahçe yönetimi, Benfica yöneticilerini ve UEFA delegesini yemekte konuk etti. Başkan Ali Koç'un evinde gerçekleşen dostluk yemeğinde Başkan Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, Benfica Başkanı Rui Costa ile yönetim kurulu üyeleri ve UEFA delegesi Peter Palencik yer aldı.

OĞUZHAN DALGAKIRAN UNUTULMADI

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden "Jrokez" lakabıyla tanınan yayıncı Oğuzhan Dalgakıran, Fenerbahçe - Benfica maçından önce yapılan anons ile anıldı. Tribünler ise 'Oğuzhan ölmedi, kalbimizde yaşıyor' tezahüratı yaptı.

Kaynak: DHA

UEFA Şampiyonlar Ligi, Yerel Haberler, Fenerbahçe, Portekiz, Politika, Kadıköy, Benfica, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe - Benfica Şampiyonlar Ligi Maçı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burası Hindistan değil Türkiye Mide bulandıran görüntüler Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler
Arda Real Madrid’de ilk 11’de sahaya çıktı İşte alınan sonuç Arda Real Madrid'de ilk 11'de sahaya çıktı! İşte alınan sonuç
Denizli’de kaza: 2 genç hayatını kaybetti Denizli'de kaza: 2 genç hayatını kaybetti
Erdoğan ile Nebati arasındaki sürpriz görüşmenin perde arkası ortaya çıktı Erdoğan ile Nebati arasındaki sürpriz görüşmenin perde arkası ortaya çıktı
Kütahya Belediye Başkanı, AK Parti’ye geçeceği iddiasını yalanladı Kütahya Belediye Başkanı, AK Parti'ye geçeceği iddiasını yalanladı
Çerçioğlu gerilimi sürüyor Belediye meclis salonuna girip CHP logolu kartları yere attılar Çerçioğlu gerilimi sürüyor! Belediye meclis salonuna girip CHP logolu kartları yere attılar
Özcan Deniz ve abisi Ercan Deniz arasında DNA testi krizi Özcan Deniz ve abisi Ercan Deniz arasında DNA testi krizi
Dünyaca ünlü fenomen canlı yayında hayatını kaybetti Dünyaca ünlü fenomen canlı yayında hayatını kaybetti
Yasa dışı bahis reklamı yapan 30 sosyal medya hesabına erişim engellendi Yasa dışı bahis reklamı yapan 30 sosyal medya hesabına erişim engellendi
Türkiye’nin zeytinyağı devi konkordato ilan etti Türkiye'nin zeytinyağı devi konkordato ilan etti
Fenerbahçe’den bomba Cengiz Ünder kararı Fenerbahçe'den bomba Cengiz Ünder kararı

20:05
İstanbul’da 3.2 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da 3.2 büyüklüğünde deprem
19:44
İsrail Gazze’yi yok edecek planda ilk aşamaya geçti
İsrail Gazze'yi yok edecek planda ilk aşamaya geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2025 23:08:22. #7.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe - Benfica Şampiyonlar Ligi Maçı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.