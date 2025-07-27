Fenerbahçe, Benfica'ya 3-2 Yenildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Fenerbahçe, Benfica'ya 3-2 Yenildi

27.07.2025 00:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Portekiz kampındaki son hazırlık maçında Benfica'ya 3-2 mağlup oldu.

2025-26 sezonu hazırlıkları kapsamında Portekiz'de kampta bulunan Fenerbahçe, buradaki dördüncü ve son hazırlık maçında ülkenin güçlü ekibi Benfica'ya 3-2 mağlup oldu.

Luz Stadı'nda oynanan karşılaşmaya sarı-lacivertli ekip, Dominik Livakovic, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Sofyan Amrabat, Fred Rodrigues, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın ve Youssef En-Nesyri ilk 11'iyle çıktı.

Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Ognjen Mimovic, Alexander Djiku, Diego Carlos, Yusuf Akçiçek, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Cengiz Ünder, Cenk Tosun ve Jhon Duran ise yedek soyundu.

Benfica ise Trubin, Dedic, Silva, Otamendi, Dahl, Barrenechea, Montoya, Aursnes, Veloso, Kerem Aktürkoğlu ve Pavlidis ilk 11'iyle sahada yer aldı.

Maçın ilk 25 dakikasında hücumda çok etkisiz kalan Fenerbahçe, daha sonra topun hakimiyetini elde etti ve rakip yarı sahada daha fazla görüldü. Ani gelişen Benfica atağında 37. dakikada Kerem Aktürkoğlu, takımını 1-0 öne geçiren gole imza attı. Ataklarını sürdüren Benfica, 42. dakikada Archie Brown'un kendi kalesine attığı golle skoru 2-0'a getirdi. Söz konusu gole Fenerbahçe, 45. dakikada İrfan Can Kahveci'nin golüyle cevap verdi ve soyunma odasına ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle gidildi.

İkinci yarıya teknik direktör Jose Mourinho, 3 oyuncunun yanı sıra formasyonunu da değiştirerek çıktı. Savunmada 3'lüye dönen Portekizli teknik adam, Dominik Livakovic'in yerine İrfan Can Eğribayat'ı, Çağlar Söyüncü'nün yerine Yusuf Akçiçek'i ve İrfan Can Kahveci'nin yerine Jhon Duran'ı sahaya sürdü.

İlk yarıya göre topa daha fazla sahip olan sarı-lacivertliler, 60. dakikada ani gelişen atakta Youssef En-Nesyri ile beraberliği yakaladı.

Golün ardından iki takımda birbirine üstünlük kuramazken uzun süre maç dengede gitti. Benfica, 81. dakikada duran topta Araujo'nun golüyle tekrar öne geçti: 3-2.

Golün ardından teknik direktör Mourinho, Sofyan Amrabat-Levent Mercan, Oğuz Aydın-Ognjen Mimovic ve 87. dakikada Sebastian Szymanki-Cenk Tosun değişikliklerine gitse de golü bulamadı ve sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.

Jose Mourinho'nun öğrencileri Portekiz kampındaki hazırlık maçlarında Portimonense'yi 2-1, Leira'yı 2-0, Al-Ittihad'ı ise 4-0 mağlup etmişti.

Duran yedek soyundu

Fenerbahçe'nin Kolombiyalı golcüsü Jhon Duran, Benfica maçına yedekler arasında başladı.

Kamp sürecine geç katılan ve 2 hazırlık müsabakasını kaçıran Duran, Al-Ittihad karşısında ikinci yarıda forma giymiş ve 2 gol atmayı başarmıştı.

Teknik direktör Jose Mourinho, Benfica karşısında 21 yaşındaki golcüyü ilk 11'de değerlendirmedi.

İsmail Yüksek kadroya alınmadı

Fenerbahçe'nin milli orta sahası İsmail Yüksek, Benfica maçının kadrosunda yer almadı.

Kamp sürecinde yaşadığı sakatlık nedeniyle takımından ayrı kalan tecrübeli oyuncuyu, teknik direktör Jose Mourinho Benfica karşısında riske etmedi.

Takımda 3 eksik

Fenerbahçe, Benfica karşısında 3 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao ve Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra sakatlığını atlatan ancak henüz hazır durumda olmayan İsmail Yüksek, müsabakada yer almadı.

Kerem Aktürkoğlu, ilk 11'de yer aldı

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe'ye karşı ilk 11'de görevlendirildi.

Türkiye'yi Benfica'da temsil eden Kerem'in adı transferde de Türk kulüpleriyle anılıyor.

Hazırlık maçına yoğun ilgi

Benfica ile Fenerbahçe arasındaki hazırlık maçına futbolseverler yoğun ilgi gösterdi.

Müsabakada 68 bin 100 seyirci kapasiteli Luz Stadı'nın büyük bölümü doldu. Karşılaşmayı, 55 bin 443 biletli seyirci izledi.

Karşılaşma öncesinde Benfica takımının simgesi olan Kartal uçuşu gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

Fenerbahçe, Portekiz, Benfica, Güncel, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Benfica'ya 3-2 Yenildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osimhen’in Galatasaray’a imza atmamasının sebebi ortaya çıktı Osimhen'in Galatasaray'a imza atmamasının sebebi ortaya çıktı
Dilencinin üzerinden çıkan parayı görenler gözlerine inanamadı Dilencinin üzerinden çıkan parayı görenler gözlerine inanamadı
Önce sevgilisini öldürdü sonra karısına “Seni çok seviyorum“ mesajı atıp intihar etti Önce sevgilisini öldürdü sonra karısına "Seni çok seviyorum" mesajı atıp intihar etti
Kahramankazan’da feci kaza 3 kişi hayatını kaybetti Kahramankazan'da feci kaza! 3 kişi hayatını kaybetti
Abdullah Gül: Dünya hiç görülmediği kadar tehlikeli bir dönemden geçiyor Abdullah Gül: Dünya hiç görülmediği kadar tehlikeli bir dönemden geçiyor
Hatay’dan acı haber Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılan 2 asker şehit oldu Hatay'dan acı haber! Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılan 2 asker şehit oldu
Ankara’da fabrika alev alev yandı Ankara'da fabrika alev alev yandı
İngiltere’de 221 parlamenterden Filistin’in tanınmasını talep eden mektup İngiltere'de 221 parlamenterden Filistin'in tanınmasını talep eden mektup
Alkollü sürücü: 6 Şubat depremlerini önceden bildim, kanıtlarım var Alkollü sürücü: 6 Şubat depremlerini önceden bildim, kanıtlarım var
Otobüs tıra arkadan çarptı, çok sayıda yaralı var Otobüs tıra arkadan çarptı, çok sayıda yaralı var
Köfteci Yusuf’tan tartışma yaratan karar Müşterileri ikiye bölündü Köfteci Yusuf'tan tartışma yaratan karar! Müşterileri ikiye bölündü

22:53
Bursa’da felaket gecesi Yangın yerleşim yerlerine ulaştı
Bursa'da felaket gecesi! Yangın yerleşim yerlerine ulaştı
19:39
Tayland-Kamboçya savaşından ilginç görüntüler Sınıra fil konuşlandırıldı
Tayland-Kamboçya savaşından ilginç görüntüler! Sınıra fil konuşlandırıldı
16:07
Bahçeli’den YPGPYD’ye: Süreci sakatlama arayışındalar, bu çirkefliktir
Bahçeli'den YPG/PYD'ye: Süreci sakatlama arayışındalar, bu çirkefliktir
14:51
Randevu alacaklar dikkat MHRS’de yeni dönem resmen başladı
Randevu alacaklar dikkat! MHRS'de yeni dönem resmen başladı
09:27
DEM Parti’den İmralı ziyareti sonrası ilk açıklama
DEM Parti'den İmralı ziyareti sonrası ilk açıklama
09:09
Pazar yerine silahlı saldırı Rastgele ateş açtılar, çok sayıda yaralı var
Pazar yerine silahlı saldırı! Rastgele ateş açtılar, çok sayıda yaralı var
08:54
Sözleriyle evli kadınları ayağa kaldırdı: Evde kocanı karşılamadan önce...
Sözleriyle evli kadınları ayağa kaldırdı: Evde kocanı karşılamadan önce...
08:51
Altın mı, dolar mı, borsa mı İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı
Altın mı, dolar mı, borsa mı? İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı
08:43
Serdar Ortaç’ı yalan makinesine bağladılar, yıllar sonra Tarkan pişmanlığını anlattı
Serdar Ortaç'ı yalan makinesine bağladılar, yıllar sonra Tarkan pişmanlığını anlattı
08:34
Survivor Aycan’ın Süper Lig açıklaması olay oldu
Survivor Aycan'ın Süper Lig açıklaması olay oldu
08:25
Düğün günü ölümden döndü, kamera görüntülerini izleyen ailesi şoke oldu
Düğün günü ölümden döndü, kamera görüntülerini izleyen ailesi şoke oldu
08:00
Yıldız futbolcunun çektiği şut kolunu kırdı
Yıldız futbolcunun çektiği şut kolunu kırdı
07:51
Suç örgütüne operasyon 21 şüpheli tutuklandı, 16.2 milyon dolarlık mal varlığına el konuldu
Suç örgütüne operasyon! 21 şüpheli tutuklandı, 16.2 milyon dolarlık mal varlığına el konuldu
07:46
Köfteci Yusuf’tan tartışma yaratan karar Müşterileri ikiye bölündü
Köfteci Yusuf'tan tartışma yaratan karar! Müşterileri ikiye bölündü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2025 00:30:29. #7.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, Benfica'ya 3-2 Yenildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.