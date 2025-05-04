Fenerbahçe, Beşiktaş'a 1-0 Kaybetti - Son Dakika
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Fenerbahçe, Beşiktaş'a 1-0 Kaybetti

Fenerbahçe, Beşiktaş\'a 1-0 Kaybetti

Fenerbahçe, Beşiktaş'a yenilerek şampiyonluk yarışında büyük bir yara aldı. Yönetim tepkisi sürdü.

04.05.2025 21:23
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Fenerbahçe, ezeli rakibi Beşiktaş ile oynadığı maçtan 1-0'lık mağlup ayrıldı ve lider Galatasaray'ın ardından son 4 haftaya 8 puan geride girdi.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'a 1-0 kaybetti. Lider Galatasaray'ın Sivasspor'u mağlup etmesiyle puan farkı 8'e çıkarken, sarı-lacivertliler derbide puan farkını azaltma şansını tepti. Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında yara aldı.

Forvet takviyesi sonuç vermedi

Derbide ilk yarıyı 1-0 geride kapatan sarı-lacivertlilerde 46. dakikada Szymanski'nin yerine Dusan Tadic dahil oldu. Mourinho, 13 dakika sonra ise defans hattından bir kişi azaltarak Edin Dzeko'yu oyuna sürdü. Fenerbahçe kalan bölümlerde hücum oyuncusu sayısını artırırken, girdiği pozisyonlarda gol üretemedi. 84. dakikada kulübedeki son santrfor olan Cenk Tosun da şans buldu.

Yönetime "istifa" sloganları devam etti

Bu sezon özellikle iç sahada kaybedilen puanlarla şampiyonluk yolunda yara alan Fenerbahçe'de tribünler yönetime tepkisini gösterdi. Bugünkü derbide de bu tepkiler devam etti. Son dakikalara girilirken, tribünlerde "yönetim istifa" sesleri yükseldi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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