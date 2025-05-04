Fenerbahçe-Beşiktaş Derbisi Hazır

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbinin hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Ülker

Hakemler: Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar Birinci

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Skriniar, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Fred, Szymanski, Oğuz Aydın, Talisca, En-Nesyri

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Masuaku, Emrecan Terzi, Hadziahmetovic, Gedson Fernandes, Oxlade-Chamberlain, Rashica, Mustafa Hekimoğlu, Rafa Silva