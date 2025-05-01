Fenerbahçe, Beşiktaş Derbisi Hazırlıklarını Sürdürüyor

SÜPER Lig'in 34'üncü haftasında 4 Mayıs Pazar günü sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan antrenman salonda gerçekleştirilen core çalışmasıyla başladı. Sahada yapılan ısınma, koordinasyon, çabukluk programları ve iki grup halinde yapılan pas çalışmasıyla devam eden antrenman taktiksel ve bireysel programlarla sona erdi.

Sarı-lacivertliler, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.