Fenerbahçe - Beşiktaş Derbisi İçin Taraftar Heyecanı

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan Fenerbahçe'de sarı-lacivertli taraftarlar derbiye yoğun ilgi gösterdi.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş saat 20.00'de Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde karşılaşacak. Sarı-lacivertli taraftarlar stat önü ve çevresinde toplanarak müsabakaya tezahüratlar yaparak hazırlandı. Taraftarlar maça yoğun ilgi gösterirken, satışa çıkan biletler kısa sürede tükendi. Özellikle sarı-lacivertli taraftar, Yoğurtçu Parkı'nda yakılan meşaleler ve söylenen tezahüratlarla derbiye hazırlandı. Fenerbahçeli taraftarlar daha sonra ise maç saati yaklaştığında tribünlerdeki yerlerini aldı. - İSTANBUL