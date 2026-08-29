Fenerbahçe - Beşiktaş Derbisi Tarihi Belli Oldu!

SÜPER Lig'in 4'üncü haftasında oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi, 5 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 4'üncü haftasında oynanacak iki karşılaşmanın programında değişikliğe gidildiğini açıkladı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında Galatasaray ve Fenerbahçe'nin hafta içi oynayacağı karşılaşmalar nedeniyle İstanbul Başakşehir FK - Galatasaray müsabakası 4 Eylül Cuma günü saat 20.00'de, Fenerbahçe - Beşiktaş karşılaşması ise 5 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak.