Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde ilk 15 dakika golsüz geçildi
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk 15 dakikası golsüz eşitlikle geçildi.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş ile karşılaşıyor. Mücadelenin 15 dakikası golsüz eşitlikle geçildi.
Kaynak: İHA
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