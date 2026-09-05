Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde ilk 15 dakika golsüz geçildi - Son Dakika
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Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde ilk 15 dakika golsüz geçildi

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde ilk 15 dakika golsüz geçildi
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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk 15 dakikası golsüz eşitlikle geçildi.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş ile karşılaşıyor. Mücadelenin 15 dakikası golsüz eşitlikle geçildi.

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Fenerbahçe, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde ilk 15 dakika golsüz geçildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde ilk 15 dakika golsüz geçildi - Son Dakika
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