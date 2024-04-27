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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında bu akşam oynanacak olan Fenerbahçe- Beşiktaş derbisinde VAR hakemi olarak Pol van Boekel görev yapacak.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak olan derbide Fenerbahçe, bu akşam Beşiktaş'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu derbide görev yapacak VAR hakemini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada derbide Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Pol van Boekel VAR hakemi olarak görev yapacak. Boekel'in yardımcılıklarını ise Arda Kardeşler, Murat Tuğberk Curbay ve Mustafa İlker Coşkun üstlenecek.

Boekel, hakem olarak Hollanda Süper Ligi'nde 335, Avrupa kupalarında da 50 maça çıktı. VAR hakemi olarak ise Hollanda'da 95 karşılamada, 105 Avrupa kupalarında, FIFA'da da 25 mücadelede görev aldı.

Hollandalı hakem, EURO 2024 için de VAR için davet aldı. - İSTANBUL