Fenerbahçe Beşiktaş Derbisine Hazırlanıyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 5 Nisan Pazar günü Beşiktaş'ı konuk edeceği derbi maçın hazırlıklarına devam etti.
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde milli oyunculardan yoksun yapılan idman, salonda core hareketleriyle başladı.
Sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon, pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.
Fenerbahçe, hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı idmanla sürdürecek.
