Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin biletleri yarın satışa çıkacak

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yapılacak Fenerbahçe- Beşiktaş derbisinin biletleri yarın satışa sunulacak.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamaya göre,19 Aralık Pazar günü Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak derbinin biletleri, yarın öncelikli olarak kulübün Yüksek Divan Kurulu, kongre ve temsilci üyeleri için satışa çıkacak. Biletleri, ikinci olarak 17 Aralık Cuma günü Taraftar Kart sahiplerine ve Fenercell aboneleri alabilecek. Genel satışlar ise 18 Aralık Cumartesi günü başlayacak.

Taraftarlar, biletleri üç günde de saat 11.00'de itibaren alabilecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında bazı kuralların uygulandığı ve Beşiktaş taraftarının alınmadığı derbinin bilet fiyatları şöyle:

Migros-Spor Toto Tribünü: 110 lira

Fenerium Üst-Maraton Üst A-I Blok: 155 lira

Fenerium Üst-Maraton Üst B-H Blok: 175 lira

Fenerium Üst-Maraton Üst C-G Blok: 200 lira

Fenerium Üst-Maraton Üst D-F Blok: 215

Fenerium Üst-Maraton Üst E Blok: 240 lira

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt A-I Blok: 275 lira

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt B-H Blok: 335 lira

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt C-G Blok: 385 lira

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt D-F Blok: 470 lira

Maraton Alt E Blok: 570 lira

Fenerium Alt Avis E Blok: 630 lira