Fenerbahçe, Beşiktaş Derbisinin İlk Yarısını 1-0 Önde Tamamladı - Son Dakika
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Fenerbahçe, Beşiktaş Derbisinin İlk Yarısını 1-0 Önde Tamamladı

Fenerbahçe, Beşiktaş Derbisinin İlk Yarısını 1-0 Önde Tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbinin ilk yarısı, 1-0 sarı-lacivertlilerin üstünlüğüyle sona erdi. Fenerbahçe'nin golünü 30. dakikada Batshuayi attı. Beşiktaş'ın Al Musrati ise 25. dakikada kırmızı kart gördü.

27.04.2024 20:07
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Stat: Ülker

Hakemler: Volkan Bayarslan, Serkan Ok, Serkan Olguncan

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Becao (Dk. 19 Çağlar Söyüncü), Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek (Dk. 19 Krunic), İrfan Can Kahveci, Fred, Tadic, Szymanski, Batshuayi

Beşiktaş: Mert Günok, Necip Uysal, Worrall, Colley, Masuaku, Al Musrati, Muçi, Gedson Fernandes, Rashica, Muleka, Semih Kılıçsoy

Gol: Dk. 30 Batshuayi (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: Dk. 25 Al Musrati (Beşiktaş)

Sarı kart: Dk. 8 Necip Uysal (Beşiktaş)

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbinin ilk yarısı, 1-0 sarı-lacivertlilerin üstünlüğüyle sona erdi.

4. dakikada savunma arkasına atılan pasla ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Batshuayi, meşin yuvarlağı arkadan bindiren Ferdi Kadıoğlu'nun önüne bıraktı. Bu oyuncunun gelişine şutunda top, direk dibinden auta gitti.

10. dakikada soldan Tadic'in ortasında altı pas önünde topu kontrol eden Batshuayi'nin kaleciyle karşı karşıya pozisyonda çektiği şutta, meşin yuvarlak kaleci Mert'in ayaklarıyla müdahalesiyle oyun alanına döndü.

21. dakikada İrfan Can Kahveci'nin savunma uzun pasında, ceza sahasının sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Szymanski'nin vuruşunda Mert Günok meşin yuvarlağı ayaklarıyla oyun alanına çeldi.

30. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Fred'in pasıyla savunma arkasına hareketlenen Tadic, meşin yuvarlağı göğsüyle altıpas önündeki Batshuayi'ye indirdi. Bu oyuncunun gelişine şutunda, top filelerle buluştu: 1-0.

İlk yarıyı Fenerbahçe 1-0 önde tamamladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Beşiktaş Derbisinin İlk Yarısını 1-0 Önde Tamamladı - Son Dakika

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