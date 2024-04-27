Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 2-1 Mağlup Etti - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 2-1 Mağlup Etti

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Maçta Fenerbahçe'nin gollerini Michy Batshuayi ve İrfan Can Kahveci atarken, Beşiktaş'ın tek golünü Cenk Tosun kaydetti. Beşiktaş'ta Al Musrati kırmızı kart gördü.

27.04.2024 21:41
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- Trendyol Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Beşiktaş: 1 (Maç sonucu)

İSTANBUL - Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada Ghezzal'ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda altıpas içinde iyi yükselen Muleka'nın kafa vuruşunda kaleci Livakovic topu çeldi. Pozisyonun devamında Necip'in gelişine vuruşunda Szymanski'ye çarpan top oyun alanına döndü.

69. dakikada Szymanski'nin pasında topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası içi sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak uzak köşeden ağlara gitti. 2-0

82. dakikada Muleka'nın pasında topla buluşan Cenk Tosun'un ceza sahası çizgisinden sert vuruşunda meşin yuvarlak yakın köşeden ağlarla buluştu. 2-1

Hakemler: Volkan Bayarslan, Serkan Ok, Serkan Olguncan

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi Samuel, Becao (Çağlar Söyüncü dk. 19), Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek (Krunic dk. 19), Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski (Mert Hakan Yandaş dk. 88), Tadic, Batshuayi (Dzeko dk. 74)

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, King, Mert Müldür, Cengiz Ünder, Serdar Dursun, Efekan Karayazı

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Beşiktaş: Mert Günok, Necip Uysal, Worrall, Colley, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Rashica (Ghezzal dk. 46), Muçi (Chamberlain dk. 62), Muleka, Semih Kılıçsoy (Cenk Tosun dk. 78)

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Salih Uçan, Aboubakar, Amartey, Umut Meraş

Teknik Sorumlu: Serdar Topraktepe

Goller: Michy Batshuayi (dk. 30), İrfan Can Kahveci (dk. 69) (Fenerbahçe) Cenk Tosun (dk. 82) (Beşiktaş)

Kırmızı kart: Al Musrati (dk. 25) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Necip Uysal, Rachid Ghezzal, Omar Colley (Beşiktaş) Osayi Samuel (Fenerbahçe)

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 2-1 Mağlup Etti - Son Dakika
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