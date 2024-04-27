Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 2-1 Yendi - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 2-1 Yendi

Fenerbahçe, Beşiktaş\'ı 2-1 Yendi

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, derbide konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 yendi. İrfan Can Kahveci ve Batshuayi'nin golleriyle galip gelen Fenerbahçe, üstünlüğünü korudu. Cenk Tosun'un golüne rağmen Beşiktaş mağlup oldu.

27.04.2024 21:11
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Stat: Ülker

Hakemler: Volkan Bayarslan, Serkan Ok, Serkan Olguncan

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Becao (Dk. 19 Çağlar Söyüncü), Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek (Dk. 19 Krunic), İrfan Can Kahveci, Fred, Tadic, Szymanski (Dk. 88 Mert Hakan Yandaş), Batshuayi (Dk. 74 Dzeko)

Beşiktaş: Mert Günok, Necip Uysal, Worrall, Colley, Masuaku, Al Musrati, Muçi (Dk. 62 Chamberlain), Gedson Fernandes, Rashica (Dk. 46 Ghezzal), Muleka, Semih Kılıçsoy (Dk. 78 Cenk Tosun)

Goller: Dk. 30 Batshuayi, Dk. 69 İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Dk. 82 Cenk Tosun (Beşiktaş)

Kırmızı kart: Dk. 25 Al Musrati (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 8 Necip Uysal, Dk. 56 Ghezzal, Dk. 90+3 Masuaku (Beşiktaş), Dk. 77 Osayi-Samuel (Fenerbahçe)

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, derbide konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 yendi.

48. dakikada Beşiktaş gole çok yaklaştı. Soldan kullanılan kornerde altıpas üstünde Muleka'nın kafa vuruşunda, Livakovic son anda meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi. Atağın devamında topu önünde bulan Necip Uysal'ın şutunda, savunmada Szymanski meşin yuvarlağı tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

69. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası önünde top kapma mücadelesinde meşin yuvarlağı önünde bulan Batshuayi, yanında müsait durumdaki Szymanski'yi gördü. Ceza yayı üzerinde Szyamnski, sağdan ceza sahasına bindiren uygun durumdaki İrfan Can'a topu aktardı. Milli oyuncu, kontrol ettikten sonra çektiği şutta top ağlarla yolladı: 2-0

82. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Soldan Muleka'nın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Cenk Tosun'un dönerek yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1

Fenerbahçe, karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 2-1 Yendi - Son Dakika

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