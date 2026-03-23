Fenerbahçe, Beşiktaş Maçına Hazırlanıyor

FENERBAHÇE, Süper Lig'in 28'inci haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı çift antrenmanla devam etti.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde milli oyunculardan yoksun yapılan antrenman, salonda core hareketleriyle başladı. Ardından ısınma, çabukluk, pas ve şut çalışmalarıyla devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla sona erdi.

Günün ikinci antrenmanında ise salonda yapılan ısınma çalışmalarının ardından kuvvet ve dayanıklılık hareketleri yapıldı.

Sarı-lacivertli ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.