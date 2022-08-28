Transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala Fenerbahçe, savunmayı yerli bir futbolcuyla güçlendirmek için temaslarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerin gündemine son olarak Beşiktaş'ın genç futbolcusu geldi.
Sözcü'de yer alan habere göre, Sarı-lacivertli ekibin listesinin ilk sırasında Sassuolo forması giyen Kaan Ayhan bulunuyor. Kaan'ın yanı sıra yönetimin Konyaspor'dan 24 yaşındaki Adil Demirbağ'ın da şartlarını sorduğu öğrenildi.
Beşiktaş'ta kadro dışı kalan 19 yaşındaki Serdar Saatçı ile TFF 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor forması giyen 21 yaşındaki stoper Emirhan Topçu da sarı-lacivertli ekibin gündemine gelen isimler.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Serdar Saatçı'nın peşinde - Son Dakika