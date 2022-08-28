Fenerbahçe, Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Serdar Saatçı'nın peşinde

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Transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala Fenerbahçe, savunmayı yerli bir futbolcuyla güçlendirmek için temaslarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerin gündemine son olarak Beşiktaş'ın genç futbolcusu geldi.

LİSTENİN İLK SIRASINDA KAAN AYHAN VAR

Sözcü'de yer alan habere göre, Sarı-lacivertli ekibin listesinin ilk sırasında Sassuolo forması giyen Kaan Ayhan bulunuyor. Kaan'ın yanı sıra yönetimin Konyaspor'dan 24 yaşındaki Adil Demirbağ'ın da şartlarını sorduğu öğrenildi.

SERDAR SAATÇI DA LİSTEDE

Beşiktaş'ta kadro dışı kalan 19 yaşındaki Serdar Saatçı ile TFF 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor forması giyen 21 yaşındaki stoper Emirhan Topçu da sarı-lacivertli ekibin gündemine gelen isimler.