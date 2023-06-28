Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor Konferans Ligi finalinde Yunanistan'da karşılaşacak - Son Dakika
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Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor Konferans Ligi finalinde Yunanistan'da karşılaşacak

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor Konferans Ligi finalinde Yunanistan'da karşılaşacak

28.06.2023 17:56

UEFA, Türkiye'den Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un da mücadele edeceği Konferans Ligi finalinin Yunanistan'daki Ayasofya Stadyumu'nda oynanacağını duyurdu. Final maçı 29 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek.

UEFA, Türkiye'den Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un da mücadele edeceği Konferans Ligi finalinin Yunanistan'daki Ayasofya Stadyumu'nda oynanacağını duyurdu.

YUNANİSTAN'DA OYNANACAK

UEFA yaptığı açıklamada, 2023-2024 Konferans Ligi finalinin Yunanistan'daki Ayasofya Stadyumu'nda oynanacağını açıkladı.

3 takımımızın mücadelede edeceği Konferans Ligi finali Yunanistan'da oynanacak

FİNAL 29 MAYIS'TA

Büyük çekişmeye sahne olacak olan Konferans Ligi finali 29 mayıs tarihinde gerçekleştirilecek.

3 takımımızın mücadelede edeceği Konferans Ligi finali Yunanistan'da oynanacak
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UEFA Avrupa Konferans Ligi, Adana Demirspor, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor Konferans Ligi finalinde Yunanistan'da karşılaşacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor Konferans Ligi finalinde Yunanistan'da karşılaşacak - Son Dakika
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