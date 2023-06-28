Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor Konferans Ligi finalinde Yunanistan'da karşılaşacak

UEFA, Türkiye'den Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un da mücadele edeceği Konferans Ligi finalinin Yunanistan'daki Ayasofya Stadyumu'nda oynanacağını duyurdu.
UEFA yaptığı açıklamada, 2023-2024 Konferans Ligi finalinin Yunanistan'daki Ayasofya Stadyumu'nda oynanacağını açıkladı.
Büyük çekişmeye sahne olacak olan Konferans Ligi finali 29 mayıs tarihinde gerçekleştirilecek.
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