3 Büyük Kulüpten 15 Temmuz Mesajı - Son Dakika
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3 Büyük Kulüpten 15 Temmuz Mesajı

15.07.2026 10:49
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Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray kulüpleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray kulüpleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünde aziz milletimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve öncülüğünde; devletimizin bağımsızlığına, vatanımızın bölünmez bütünlüğüne, demokrasimize ve milli iradeye sahip çıkarak hain darbe girişimini eşsiz bir birlik, beraberlik ve kararlılıkla bertaraf etmiş, tüm dünyaya unutulmayacak bir demokrasi destanı yazmıştır. Bu kutlu mücadelede canı pahasına vatanına sahip çıkan milletimizin her bir ferdini, güvenlik güçlerimizi ve devletimizin tüm kurumlarını saygı ve minnetle anıyoruz.

Hain terör örgütü, 3 Temmuz 2011 tarihinde Türk futbolunu ve Fenerbahçe'mizi hedef alan kumpasta olduğu gibi, 15 Temmuz'da da devletimizi, milletimizi ve milli iradeyi hedef almış; ancak aziz milletimizin dirayeti ve devletimizin kararlı duruşu karşısında emellerine ulaşamamıştır. Fenerbahçe Kulübü olarak dün olduğu gibi bugün de Türkiye Cumhuriyeti'nin temel değerlerine, devletimizin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, demokrasimize ve milli iradeye sahip çıkmaya; FETÖ ve benzeri tüm hain yapılanmalara karşı aynı inanç ve kararlılıkla durmaya devam edeceğiz. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünde vatanımız uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz."

Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan mesajda, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, hain darbe girişimine karşı dimdik duran milletimize teşekkür ediyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz." denildi.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Ülkemizin bütünlüğünü bölmeye yönelik hain darbe girişiminin 10. yılında şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

Galatasaray, Fenerbahçe, Demokrasi, 15 Temmuz, Beşiktaş, Politika, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 3 Büyük Kulüpten 15 Temmuz Mesajı - Son Dakika

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