Fenerbahçe Bilbao Maçına Hızla Hazırlanıyor

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Fenerbahçe Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında 11 Aralık Çarşamba günü sahasında İspanya temsilcisi Athletic Bilbao ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Trenyol Süper Lig'in 15. haftasında dün deplasmanda Beşiktaş'a 1-0 yenilen sarı-lacivertli takım, Athletic Bilbao müsabakası öncesi ilk antrenmanını yaptı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki antrenman, salonda core hareketleriyle başladı. Ardından sahaya geçen futbolcular, çalışmaya ısınma, pas ve koordinasyon hareketleriyle devam etti. Sarı-lacivertliler, antrenmanı dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamladı.

Beşiktaş derbisine ilk 11'de başlayan ve 60 dakika üzeri süre alan oyuncular, antrenmanı yenilenme çalışmasıyla noktaladı.

Fenerbahçe, Athletic Bilbao maçı hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.