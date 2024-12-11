Fenerbahçe, Bilbao'ya 2-0 Yenildi - Son Dakika
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Fenerbahçe, Bilbao'ya 2-0 Yenildi

Fenerbahçe, Bilbao\'ya 2-0 Yenildi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'ya 2-0 kaybetti. Mert Müldür kırmızı kart gördü.

11.12.2024 20:37
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UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe evinde karşılaştığı İspanyol ekibi Athletic Bilbao'ya 2-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada Inaki Williams'ın sağ kanattan ortasında arka direkte bulunan Alex Berenguer'in vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarı gitti.

63. dakikada hızlı gelişen atakta Ohian Sancet'in ceza yayından vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

68. dakikada ceza sahası dışı sağ tarafında topla buluşan Dusan Tadic'in ortasında arka direkte Edin Dzeko'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Julen Agirrezabala'da kaldı.

69. dakikada orta sahada Mert Müldür'ün orta sahada Inaki Williams'a yaptığı hareket sonrasında maçın hakemi Irfan Peljto, Mert'e sarı kart gösterdi. Müsabakada ikinci sarı kartını gören Mert Müldür kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Hakemler: Irfan Peljto, Senad Ibrisimbegovic, Davor Beljo

Fenerbahçe: Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Samet Akaydin (Çağlar Söyüncü dk. 46), Alexander Djiku, Mert Müldür, Sofyan Amrabat, İsmail Yüksek, Sebastian Szymanski (Edin Dzeko dk. 61), Dusan Tadic (Cengiz Ünder dk. 73), Allan Saint-Maximin (İrfan Can Kahveci dk. 73), Youssef En Nesyri

Yedekler: Ertuğrul Çetin, Engin Can Biterge, Cenk Tosun, Rodrigo Becao, Yusuf Akçiçek

Teknik Direktör: Jose Mourinho

Athletic Bilbao: Julen Agirrezabala, Andoni Gorosabel, Yeray Alvarez (Daniel Vivian dk. 46), Aitor Paredes, Yuri Berchiche, Mikel Jauregizar (Benat Prados dk. 67), Inigo Ruiz de Galarreta, Inaki Williams (Mikel Vesga dk. 85), Ohian Sancet, Nico Williams (Alex Berenguer dk. 37), Gorka Guruzeta (Unai Gomez dk. 67)

Yedekler: Unai Simon, Alvaro Djalo, Inigo Lekue, Oscar de Marcos, Unai Nunez, Nico Serrano, Adama Boiro

Teknik Direktör: Ernesto Valverde

Goller: Inaki Williams (dk. 5 ve 45) (Athletic Bilbao)

Kırmızı kart: Mert Müldür (dk. 69) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Sofyan Amrabat (Fenerbahçe), Yeray Alvarez, Unai Gomez, Ohian Sancet (Athletic Bilbao) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Bilbao'ya 2-0 Yenildi - Son Dakika

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