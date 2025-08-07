Fenerbahçe bir bombayı daha patlatıyor! 25 maçta 26 gollük katkı yapan yıldız geliyor

Süper Lig devi Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-lacivertilerin gündemine son olarak Cincinnati'den sürpriz bir ismi aldığı iddia edildi.

25 MAÇTA 26 GOLE KATKI SAĞLADI

Kerem Aktürkoğlu transferi için Benfica ile anlaşma zemini arayan Fenerbahçe'nin listesinde sürpriz bir isim daha olduğu öne sürüldü.

Foot Mercato'nun haberine göre Fenerbahçe, MLS ekibi Cincinnati forması giyen Evander'i gündemine aldı. Haberde sarı-lacivertlilerin Brezilyalı 10 numarayı kadrosuna katmak için harekete geçeceği aktarıldı. Bu sezon Cincinnati formasını 25 maçta giyen Evander, 17 gol ve 9 asistlik skor katkısı yaptı.