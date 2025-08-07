Fenerbahçe bir bombayı daha patlatıyor! 25 maçta 26 gollük katkı yapan yıldız geliyor - Son Dakika
Spor

Fenerbahçe bir bombayı daha patlatıyor! 25 maçta 26 gollük katkı yapan yıldız geliyor

07.08.2025 15:40
Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmeyi hedefleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-lacivertli kulübün gündemine son olarak MLS ekiplerinden FC Cincinnati forması giyen Evander geldi. 10 numara pozisyonunda görev yapan Brezilyalı futbolcu, bu sezon 25 maçta 17 gol ve 9 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-lacivertilerin gündemine son olarak Cincinnati'den sürpriz bir ismi aldığı iddia edildi.

25 MAÇTA 26 GOLE KATKI SAĞLADI

Kerem Aktürkoğlu transferi için Benfica ile anlaşma zemini arayan Fenerbahçe'nin listesinde sürpriz bir isim daha olduğu öne sürüldü.

Foot Mercato'nun haberine göre Fenerbahçe, MLS ekibi Cincinnati forması giyen Evander'i gündemine aldı. Haberde sarı-lacivertlilerin Brezilyalı 10 numarayı kadrosuna katmak için harekete geçeceği aktarıldı. Bu sezon Cincinnati formasını 25 maçta giyen Evander, 17 gol ve 9 asistlik skor katkısı yaptı.

Fenerbahçe, Futbol, Spor

