Geleceği arap saçına dönen Icardi hakkında karar

Galatasaray'da dördüncü sezonunu geçiren Mauro Icardi'nin geleceği sezon başından bu yana adeta arap saçına dönmüştü. Sarı-kırmızılı yönetim, Icardi hakkındaki kararını sonunda verdi.

GALATASARAY'DA ICARDI İLE YOLLAR AYRILIYOR

Galatasaray yönetimi, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Mauro Icardi ile kesin olarak yollarını ayırma kararı aldı. Yapılan plan doğrultusunda sezon sonunda Arjantinli oyuncuya görkemli bir veda töreni yapılıp, 33 yaşındaki yıldız isme veda edileceği öğrenildi.

GALATASARAY'DAKİ BAŞARILARI

Şu ana kadar Galatasaray'da 3 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa zaferi elde eden Mauro Icardi, birçok rekorun da sahibi olmayı başardı.

ARJANTİN'E DÖNMESİ BEKLENİYOR

Bu sezon çıktığı 39 maçta 15 gol ve 2 asistlik performans sergileyen 33 yaşındaki oyuncunun gelecek sezon ülkesine Arjantin'e dönmesi bekleniyor.