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Fenerbahçe, Bitexen Antalyaspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı - Son Dakika
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Fenerbahçe, Bitexen Antalyaspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı

Fenerbahçe, Bitexen Antalyaspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, Bitexen Antalyaspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Cengiz Ünder'in golüyle öne geçen Fenerbahçe, karşılaşmanın ilk yarısını üstün tamamladı.

03.02.2024 20:03
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Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Volkan Bayarslan, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Ok

Bitexen Antalyaspor: Leite, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Güray Vural, Kaluzinski, Larsson, Safuri, Saric, Bytyqi, Buksa

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Krunic, Cengiz Ünder, Szymanski, Tadic, Dzeko

Gol: Dk. 42 Cengiz Ünder (Fenerbahçe)

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Bitexen Antalyaspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

7. dakikada Antalyaspor gole yaklaştı. Sam Larsson'un ceza sahası dışından şutunda top Fenerbahçeli savunma oyuncularına çarptıktan sonra penaltı noktasına yakın bölgedeki Bytyqi'nin önünde kaldı. Bytyqi'nin yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

15. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Dzeko'nun yerden sert şutunda top kaleci Leite'de kaldı.

27. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Kaluzinski'nin sert şutunda top direğin üzerinden auta çıktı.

32. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun ortasına hareketlenen Krunic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

33. dakikada İsmail Yüksek'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Tadic'in rakibini çalımladıktan sonra vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı.

35. dakikada Saric'in pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Güray'ın sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta gitti.

42. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Tadic'in ortasında Antalyasporlu defans oyuncularının uzaklaştırmak istediği top İsmail Yüksek'in önünde kaldı. İsmail Yüksek'in pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Cengiz Ünder'in plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0

Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Fenerbahçe, Bitexen Antalyaspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı - Son Dakika
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