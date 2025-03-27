Fenerbahçe Bodrum FK Maçına Hazır

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Bodrum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmaları ile başladı. Taktiksel çalışmalarla devam eden antrenman, bireysel programlarla da tamamladı.

Bu antrenmanla Bodrum FK maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, akşam Bodrum'a gidecek. - İSTANBUL