Fenerbahçe-Bodrum FK maçından notlar

Spor

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Sipay Bodrum FK'yi konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, son oynanan Manchester United maçının kadrosuna göre 5 değişiklik yaptı.

Portekizli çalıştırıcı, Manchester United müsabakasında ilk 11'de sahaya sürdüğü isimlerden Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Dusan Tadic ve Sebastian Szymanski'yi Bodrum FK maçında yedek soyundururken, bu isimlerin yerine Rodrigo Becao, Filip Kostic, İrfan Can Kahveci ve Edin Dzeko'ya şans verdi. Mourinho, cezalı olan Fred'in yerine de İsmail Yüksek'i oynattı.

Sipay Bodrum FK karşısında kalede Dominik Livakovic'e şans veren Mourinho, savunma 4'lüsünü Bright Osayi-Samuel, Rodrigo Becao, Alexander Djiku ve Filip Kostic'ten oluşturdu.

Orta sahada İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat ve Allan Saint-Maximin'e şans veren Portekizli çalıştırıcı, hücumda ise Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri'yi sahaya sürdü.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Fenerbahçe-Sipay Bodrum FK karşılaşması öncesinde Ülker Stadı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşandı.

Tribünleri dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, tribünlerde dev Türk bayrakları açarken, koreografide Mustafa Kemal Atatürk'ün tribünün tamamını kaplayan posterine yer verdi.

Saha kenarında Türki Cumhuriyetlerin tamamının bayrakları dalgalandırılırken, 'Türkiye Cumhuriyeti Mesut, Muvaffak ve Muzaffer Olacaktır' pankartı da asıldı.

Fenerbahçe ve Bodrum FK forması giyen futbolcular, ortak taşıdıkları 'Yaşasın Cumhuriyet' yazılı pankartla sahaya çıktı.

İrfan Can Kahveci ligde 7 maç sonra 11'de

Fenerbahçe'de Sipay Bodrum FK karşısında ilk 11'de sahaya çıkan İrfan Can Kahveci, ligde 7 maç aradan sonra 11'de şans buldu.

Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Adana Demirspor karşılaşmasına ilk 11'de başlayan İrfan Can Kahveci; Çaykur Rizespor, Corendon Alanyaspor, Kasımpaşa, Galatasaray ve Samsunspor müsabakalarında oyuna sonradan dahil olurken Göztepe ve Onvo Antalyaspor maçlarında ise süre almadı.

Fred'in yokluğunda gözler İsmail Yüksek'te

Fenerbahçe'de sarı kart cezası sebebiyle Sipay Bodrum FK maçında takımı yalnız bırakan Fred'in yokluğunda İsmail Yüksek, bir maçlık aranın ardından ilk 11'e döndü.

Ligin ilk 5 haftalık periyodunda oynanan maçlarda 90 dakika sahada kalan İsmail, Galatasaray ve Onvo Antalyaspor müsabakalarında 45 dakika forma giyerken, son oynanan Samsunspor karşılaşmasında sakatlığı nedeniyle süre alamamıştı.

Sakatlığını atlattıktan sonra Manchester United karşısında son 11 dakikada oyuna dahil olan İsmail Yüksek, Fred'in yokluğunda ilk 11'deki yerini aldı.

Jose Mourinho, 9 maç sonra çift forvete döndü

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, Sipay Bodrum FK karşısında forvette Edin Dzeko-Youssef En-Nesyri ikilisini tercih etti.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe ile deplasmanda oynanan müsabakada takımı çift forvet olarak sahaya süren Mourinho, 6'sı lig, 3'ü UEFA Avrupa Ligi karşılaşması olmak üzere 9 maç aradan sonra çift forvetli sisteme döndü.

Şehitler için saygı duruşunda bulunuldu

Karşılaşma öncesinde Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik terör saldırısında şehit olanlar için saygı duruşunda bulunuldu.

Saygı duruşunun ardından taraftarlar 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' diye bağırdı.