Fenerbahçe, Bodrum FK'yi 2-0 Yendi

Spor

Stat: Ülker

Hakemler: Mehmet Türkmen, Deniz Caner Özaral, Anıl Usta

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Djiku, Kostic, İrfan Can Kahveci (Dk. 70 Oğuz Aydın), İsmail Yüksek (Dk. 70 Szymanski), Amrabat, Saint-Maximin (Dk. 70 Tadic), En-Nesyri (Dk. 69 Cenk Tosun), Dzeko (Dk. 87 Mert Hakan Yandaş)

Sipay Bodrum FK: Sousa, Celustka, Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen, Ahmet Aslan (Dk. 46 Fredy), Mohammed, Seferi (Dk. 78 Haqi), Samet Yalçın (Dk. 46 Taylan Antalyalı), Dimitrov (Dk. 69 Gökdeniz Bayraktar), Puşcaş (Dk. 69 Brazao)

Goller: Dk. 15 En-Nesyri, Dk. 55 Dzeko (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 24 Amrabat, Dk. 80 Szymanski (Fenerbahçe), Dk. 30 Samet Yalçın (Sipay Bodrum FK)

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında konuk ettiği Sipay Bodrum FK'yi 2-0 yendi.

53. dakikada İsmail Yüksek'in pasıyla ceza sahası sağ kanadında topla buluşan Osayi-Samuel, meşin yuvarlağı içeriye çevirdi. Sipay Bodrum FK savunmasından seken topu ceza sahası içi sol çaprazında önünde bulan Kostic'in şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

55. dakikada Fenerbahçe, skoru 2-0 yaptı. Kaleci Sousa'nın uzaklaştırmak istediği topu kapan Amrabat, pasını Dzeko'ya verdi. Bu oyuncunun ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşla top ağlarla buluştu.

82. dakikada sol kanattaki Cenk Şen'in ortasında Taylan Antalyalı altıpas içinde topla buluştu. Bu oyuncunun dönerek yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

Fenerbahçe, karşılaşmayı 2-0 kazandı.