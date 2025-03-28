Fenerbahçe, Bodrum FK'yi 4-1 Geçti - Son Dakika
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Fenerbahçe, Bodrum FK'yi 4-1 Geçti

Fenerbahçe, Bodrum FK\'yi 4-1 Geçti

Fenerbahçe, Süper Lig'de Bodrum FK ile karşılaşmada ilk yarıyı 4-1 önde kapattı.

28.03.2025 21:49
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Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Bodrum FK ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 4-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada sağ taraftan kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Talisca'nın vuruşunda kaleci Rüzgar meşin yuvarlağı çeldi. Ardından En-Nesyri dönen topu kafa pasıyla Skriniar'a aktardı. Skriniar'ın kafa vuruşunda ise Herelle'nin uzaklaştırmak istediği topa Skriniar tekrar kafayla vurarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

27. dakikada sol taraftan Brazao'nun yaptığı ortaya Talisca'nın elle müdahalesi sonrası oyun devam etti. Ancak VAR tavsiyesiyle Atilla Karaoğlan, monitörde pozisyonu inceledi ve penaltı kararı verdi.

31. dakikada penaltıda topun başına geçen Puşçaş'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

32. dakikada uzun gönderilen topu İrfan Can ceza yayında sol taraftaki En-Nesyri'ye indirdi. En-Nesyri'nin sol çaprazdan arka direğe gönderdiği pasta Oğuz Aydın'ın dokunuşuyla meşin yuvarlak filelere gitti. 1-2

36. dakikada sağ taraftan İrfan Can'ın ortasında kaleci Rüzgar topu yumruklamak istedi ancak meşin yuvarlak kale önüne yöneldi. Szymanski, boşta kalan topu yaptığı vuruşuyla boş ağlara gönderdi. 1-3

44. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında Mert Müldür, Erkan Değişmez'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan, beyaz noktayı gösterdi.

45. dakikada penaltıda topun başına geçen Talisca'nın sağ tarafa şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-4

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Çağlar Uyarcan, Süleyman Özay

Bodrum FK: Rüzgar Mehmed Adıyaman, Üzeyir Ergün, Christophe Herelle, Ali Aytemur, Cenk Şen, Erkan Değişmez, Pedro Brazao, Musah Mohammed, Ege Bilsel, Jonathan Okita, George Puşçaş

Yedekler: Baran Demir, Taylan Antalyalı, Süleyman Özdamar, Enis Bardhi, Arlind Ajeti, Fredy, Ondrej Celustka, Gökdeniz Bayrakdar, Enes Öğrüce, Taulant Seferi

Teknik Direktör: Jose Morais

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, Oğuz Aydın, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Filip Kostic, İrfan Can Kahveci, Anderson Talisca, Yousef En-Nesyri

Yedekler: Dominik Livakovic, İsmail Yüksek, Alexander Djiku, Mert Hakan Yandaş, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Bright Osayi-Samuel, Levent Mercan, Cenk Tosun, Allan Saint-Maximin

Teknik Direktör: Jose Mourinho

Goller: George Puşçaş (dk. 31 pen.) (Bodrum FK), Milan Skriniar (dk. 5), Oğuz Aydın (dk. 32), Szymanski (dk. 36), Anderson Talisca (dk. 45 pen.) (Fenerbahçe)

Sarı kart: Musah Mohammed (Bodrum FK) - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Bodrum FK'yi 4-1 Geçti - Son Dakika

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