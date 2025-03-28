Fenerbahçe Bodrum FK'yı 4-2 Yendi - Son Dakika
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Fenerbahçe Bodrum FK'yı 4-2 Yendi

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe, Bodrum FK'yi deplasmanda 4-2 mağlup etti.

28.03.2025 22:45
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- Trendyol Süper Lig: Bodrum FK: 2 - Fenerbahçe: 4 (Maç sonucu)

MUĞLA - Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Bodrum FK'yı 4-2 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

54. dakikada ceza yayının gerisinde topu alan İrfan Can'ın uzak mesafeden şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

59. dakikada Fredy'nin ara pasına hareketlenen Okita'nın ceza yayından şutunda kaleci İrfan Can meşin yuvarlağın sahibi oldu.

65. dakikada Fredy'nin ara pasında Puşçaş savunma arkasına sarktı ve ceza sahası sol çaprazında kaleci İrfan Can ile karşı karşıya kaldı. Puşçaş'ın şutunda kaleci İrfan Can meşin yuvarlağı kurtardı.

85. dakikada sağ taraftan Üzeyir'in arka direğe ortasında Mohammed, kafayla pasını Fredy'ye aktardı. Fredy'nin altıpasın gerisinden bekletmeden şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 2-4

90+2. dakikada Fredy'nin sol taraftan doğrudan kaleyi düşünerek kullandığı köşe vuruşunda meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü.

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Çağlar Uyarcan, Süleyman Özay

Bodrum FK: Rüzgar Mehmed Adıyaman, Üzeyir Ergün, Christophe Herelle, Ali Aytemur, Cenk Şen, Erkan Değişmez (Arlind Ajeti dk. 46), Pedro Brazao (Fredy dk. 46), Musah Mohammed, Ege Bilsel (Enis Bardhi dk. 46), Jonathan Okita (Taylan Antalyalı dk. 81), George Puşçaş (Taulant Seferi dk. 67)

Yedekler: Baran Demir, Süleyman Özdamar, Ondrej Celustka, Gökdeniz Bayrakdar, Enes Öğrüce

Teknik Direktör: Jose Morais

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, Oğuz Aydın, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski (Dusan Tadic dk. 72), Filip Kostic (Alexander Djiku dk. 81), İrfan Can Kahveci (Mert Hakan Yandaş dk. 82), Anderson Talisca (Allan Saint-Maximin dk. 72), Youssef En-Nesyri (Edin Dzeko dk. 72)

Yedekler: Dominik Livakovic, İsmail Yüksek, Bright Osayi-Samuel, Levent Mercan, Cenk Tosun

Teknik Direktör: Jose Mourinho

Goller: George Puşçaş (dk. 31 pen.), Fredy (dk. 85) (Bodrum FK), Milan Skriniar (dk. 5), Oğuz Aydın (dk. 32), Szymanski (dk. 36), Anderson Talisca (dk. 45 pen.) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Musah Mohammed, Jonathan Okita (Bodrum FK), Allan Saint-Maximin (Fenerbahçe)

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Bodrum FK'yı 4-2 Yendi - Son Dakika

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