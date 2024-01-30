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Fenerbahçe, ''Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu'' dedirtecek! Serdar Dursun geri dönüyor - Son Dakika
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Fenerbahçe, ''Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu'' dedirtecek! Serdar Dursun geri dönüyor

Fenerbahçe, sezon başında Fatih Karagümrük'e yolladığı Serdar Dursun'u 6 ay sonra yeniden transfer etmek için harekete geçti. Karagümrük'ten ayrılmak isteyen milli santrfor, sarı-lacivertlilerin teklifine sıcak bakıyor.

30.01.2024 - 11:02,  Güncelleme: 11:07
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Ara transfer döneminde kadrosuna yaptığı takviyelerle sesgetiren Fenerbahçe, sürpriz bir hamle yaptı. Sarı-lacivertliler, 6 ay önce yolları ayırdığı Serdar Dursun ile yeniden temasa geçti.

SERDAR DURSUN YEŞİL IŞIK YAKTI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, Fenerbahçe'ye dönmek için yeşil ışık yakan Serdar Dursun ile görüşme gerçekleştirdi.

6 KEZ SKOR KATKISI VERDİ

Serdar Dursun bu sezon Fatih Karagümrük formasını 24 maçta giydi. 32 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 6 gol attı.

Fenerbahçe, \'\'Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu\'\' dedirtecek! Serdar Dursun geri dönüyor
YORUMLAR (5)
  • süleyman hakan gökşen: birisinde de gol olacak topa dokundu ve ofsayt oldu, gol iptal edildi, takım mağlup olmuştu... Yanıtla 2 16
  • haydar topçu: Umut nayir gönderilmeseydi serdar dan daha faydalı olurdu Yanıtla 2 4
  • OĞUZ İÇEN : BEDEL ALINMIŞMIYDI KARAGÜMRÜĞE GİDERKEN,ALINMAMIŞ İSE YİNE BEDELSİZ Mİ GELECEK,TÜRK KULÜPLERİNİ ANLAMAK İÇİN BAŞKANLARINI YAPAY ZEKA'YI SEÇEREK YÖNETMEK LAZIM,NEDENİ İSE BORÇLARDAN KURTULMA ÇABALARI SONUÇ VERMEYE BAŞLADIĞINDA MUTLAKA Bİ BECERİZSİZLİK YAPARLAR Yanıtla 6 0
  • Uğur RİZE: Kurnazlar Yanıtla 1 0
  • Selim Kayisi: Bu adam sayesinde GS puan kazanmamış mıydı ? Yanıtla 0 0

Fatih Karagümrük, Serdar Dursun, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, ''Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu'' dedirtecek! Serdar Dursun geri dönüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe, ''Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu'' dedirtecek! Serdar Dursun geri dönüyor - Son Dakika
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