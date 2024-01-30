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Ara transfer döneminde kadrosuna yaptığı takviyelerle sesgetiren Fenerbahçe, sürpriz bir hamle yaptı. Sarı-lacivertliler, 6 ay önce yolları ayırdığı Serdar Dursun ile yeniden temasa geçti.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, Fenerbahçe'ye dönmek için yeşil ışık yakan Serdar Dursun ile görüşme gerçekleştirdi.
Serdar Dursun bu sezon Fatih Karagümrük formasını 24 maçta giydi. 32 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 6 gol attı.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, ''Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu'' dedirtecek! Serdar Dursun geri dönüyor - Son Dakika