Fenerbahçe bütün ipleri kopardı! Ozan Tufan'ın yeni sezonda Beşiktaş'a gideceği konuşuluyor - Son Dakika
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Fenerbahçe bütün ipleri kopardı! Ozan Tufan'ın yeni sezonda Beşiktaş'a gideceği konuşuluyor

31.03.2022 20:46

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Ozan Tufan'ın yeni sezonda Beşiktaş'a gideceği iddia edildi. Sözleşmesi 2023 yılında bitecek olan milli futbolcunun, bonservisini eline aldığı takdirde siyah-beyazlı kulübe imza atacağı öğrenildi.

Kadro dışı kalması sonrası Ozan Tufan'ın Fenerbahçe'den ayrılacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Milli futbolcunun yeni rotasının Beşiktaş olacağı öne sürüldü.

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Fotospor'un haberine göre, Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan ve sezon sonu yolların ayrılması beklenen Ozan Tufan, sarı-lacivertlilerden bonservisini almayı başarırsa Beşiktaş'a imza atacak. Siyah-beyazlıların yeni teknik direktörü Valerien Ismael de Ozan Tufan'ın transferine onay verdi. Haberde Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin 27 yaşındaki orta saha için Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile görüşeceği de belirtildi.

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Son Dakika Spor Fenerbahçe bütün ipleri kopardı! Ozan Tufan'ın yeni sezonda Beşiktaş'a gideceği konuşuluyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe bütün ipleri kopardı! Ozan Tufan'ın yeni sezonda Beşiktaş'a gideceği konuşuluyor - Son Dakika
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