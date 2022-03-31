Fenerbahçe bütün ipleri kopardı! Ozan Tufan'ın yeni sezonda Beşiktaş'a gideceği konuşuluyor - Son Dakika

'Tuvalet şakası' sonrası intihar eden gencin babası konuştu: Ne olduysa okulda olmuş

Kadro dışı kalması sonrası Ozan Tufan'ın Fenerbahçe'den ayrılacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Milli futbolcunun yeni rotasının Beşiktaş olacağı öne sürüldü.

AHMET NUR ÇEBİ İLE ALİ KOÇ GÖRÜŞECEK İDDİASI

Fotospor'un haberine göre, Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan ve sezon sonu yolların ayrılması beklenen Ozan Tufan, sarı-lacivertlilerden bonservisini almayı başarırsa Beşiktaş'a imza atacak. Siyah-beyazlıların yeni teknik direktörü Valerien Ismael de Ozan Tufan'ın transferine onay verdi. Haberde Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin 27 yaşındaki orta saha için Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile görüşeceği de belirtildi.