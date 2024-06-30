Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'nün de istekli tavrıyla birlikte Atletico Madrid'in bonservis inadını kırdı. Pazarlıkların başında Çağlar için 10 milyon euro talep eden Atletico Madrid, bonservis bedelini indirmeye karar verdi.
Atletico Madrid ile de görüşen Çağlar, bonservis bedeli olmadan geldiğini kariyerine Fenerbahçe'de devam etmek istediğini iletip bonservisi için kolaylık istedi.
İspanyol devi, Çağlar'ın tavrı karşısında sarı-lacivertlilerin önerdiği 5 milyon euroya yakın bir bedelden anlaşmakta karar kıldı. Yapılan son görüşmelerin ardından transfer sonuçlandı.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'nün bonservisini aldı - Son Dakika
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