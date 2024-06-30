Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'nün bonservisini aldı - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'nün bonservisini aldı

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Fenerbahçe, Atletico Madrid ile Çağlar Söyüncü'nün transferi için anlaşmaya vardı. Başlangıçta 10 milyon euro bonservis bedeli talep eden Atletico Madrid, Fenerbahçe'nin 5 milyon euro teklifini kabul etti.

30.06.2024 11:54
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Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'nün de istekli tavrıyla birlikte Atletico Madrid'in bonservis inadını kırdı. Pazarlıkların başında Çağlar için 10 milyon euro talep eden Atletico Madrid, bonservis bedelini indirmeye karar verdi.

ÇAĞLAR "FENERBAHÇE'DE KALACAĞIM" DEDİ

Atletico Madrid ile de görüşen Çağlar, bonservis bedeli olmadan geldiğini kariyerine Fenerbahçe'de devam etmek istediğini iletip bonservisi için kolaylık istedi.

İNDİRİME GİDİLDİ

İspanyol devi, Çağlar'ın tavrı karşısında sarı-lacivertlilerin önerdiği 5 milyon euroya yakın bir bedelden anlaşmakta karar kıldı. Yapılan son görüşmelerin ardından transfer sonuçlandı.

Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü\'nün bonservisini aldı

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'nün bonservisini aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • ferhat eser: şu adam Beşiktaşta olmaliydi nasıl fenere gitti aklım almıyor bu sezon fb avrupada bile olmayabilir cl ligi zor avrupadanda elenir 16 77 Yanıtla
    mustafa sagdic: sarhoş musunuz? 35 5 fuat tutkan: Yine tineri fazla çekmiş arkadaş ?? 27 5 Teknoto Life: iyimisin... 15 3 Serkan Beyhan: Beşiktaşta yöneticisiniz galiba 5 4
  • Tuna güler: Tamam son 2 yıldır performansı düşük olabilir ama hala En iyi Türk stoper Çağlar. Keşke şuan milli takımda olsaydı 28 14 Yanıtla
    Talat Yelbuz: En iyi Türk stoper, son 2 yılda topa kac kere dokundu, kalecilere kovacevic deniyorda stopere ne denir bilmem 6 4
  • Erol Çolak: fenerbahce ye hayırlı olsun 24 7 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: Bir Tugay kerimoğlu olmak herkesin harcı değil. Cengiz ve çağlar için söylüyorum. Bu yaşta Avrupayı bırakıp fenerbahçeye sığınıyorsanız sizin kendinize inancınız kalmamış demektir. 10 16 Yanıtla
    ferhat eser: iyide ender yaprağım yalnız gese büyük kulüp değildir o nasıl olucak 9 10
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