Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü\'nün bonservisini aldı

Spor

Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'nün de istekli tavrıyla birlikte Atletico Madrid'in bonservis inadını kırdı. Pazarlıkların başında Çağlar için 10 milyon euro talep eden Atletico Madrid, bonservis bedelini indirmeye karar verdi.

ÇAĞLAR "FENERBAHÇE'DE KALACAĞIM" DEDİ

Atletico Madrid ile de görüşen Çağlar, bonservis bedeli olmadan geldiğini kariyerine Fenerbahçe'de devam etmek istediğini iletip bonservisi için kolaylık istedi.

İNDİRİME GİDİLDİ

İspanyol devi, Çağlar'ın tavrı karşısında sarı-lacivertlilerin önerdiği 5 milyon euroya yakın bir bedelden anlaşmakta karar kıldı. Yapılan son görüşmelerin ardından transfer sonuçlandı.