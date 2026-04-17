Fenerbahçe - Çaykur Rizespor: İlk Yarısı 0-0

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe evinde Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz berabere sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
13. dakikada sol taraftan ilerleyen Archie Brown'un pasında ceza yayının sağ tarafında topla buluşan Talisca'nın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.
17. dakikada Çağlar Söyüncü'nün pasında orta sahada topla buluşan Kante'nin, ilerleyip ceza yayından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin sağ tarafından dışarı çıktı.
23. dakikada sol taraftan Ibrahim Olawoyin'in pasında topla buluşan Laçi'nin ceza yayının sağ tarafından vuruşunda meşin yuvarlak sağ taraftan dışarı gitti.
30. dakikada orta sahada topla buluşan Ali Sowe'un ilerleyip ceza yayının sağ tarafından sert vuruşunda kaleci Ederson meşin yuvarlağı kornere çeldi.
42. dakikada Archie Brown'un sol kanattan ortasında ceza sahası içinde defanstan seken topu alan Kerem Aktürkoğlu'nun sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Fofana meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Bersan Duran, Bilal Gölen
Fenerbahçe: Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü, Archie Brown, N'Golo Kante, Matteo Guendouzi, Dorgeles Nene, Kerem Aktürkoğlu, Anderson Talisca, Sidiki Cherif
Yedekler: Mert Günok, Tarık Çetin, Mert Müldür, Yiğit Efe Demir, Kamil Efe Üregen, Levent Mercan, Fred, İsmail Yüksek, Oğuz Aydın, Anthony Musaba
Teknik Direktör: Domenico Tedesco
Çaykur Rizespor: Yahia Fofana, Mithat Pala, Attila Mocsi, Samet Akaydin, Casper Hojer, Taylan Antalyalı, Ibrahim Olawoyin, Qazim Laçi, Antonio Augusto, Valentin Mihaila, Ali Sowe
Yedekler: Erdem Canpolat, Modibo Sagnan, Taha Şahin, Emir Ortakaya, Giannis Papanikolaou, Muhamed Buljubasic, Halil Dervişoğlu, Adedire Mebude, Frantzdy Pierrot, Furkan Orak
Teknik Direktör: Recep Uçar
Sarı kartlar: Taylan Antalyalı, Antonio Augusto, Casper Hojer (Çaykur Rizespor) - İSTANBUL
