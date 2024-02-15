Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı için hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenmanda koşu, ısınma, koordinasyon hareketleri, pas ve taktik çalışmaları yapıldı. Fenerbahçe, yarınki idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

15.02.2024 16:07  Güncelleme: 16:09
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 17 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor'la yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Daha sonra üç gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ile pas çalışması yapan sarı-lacivertliler, taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladı.

Fenerbahçe, yarın gerçekleştireceği idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: AA

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