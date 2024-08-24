Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı için kadro açıkladı - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı için kadro açıkladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 3'üncü haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Sarı-lacivertlilerin maç kadrosunda bazı önemli isimler yer almazken, Fred Rodrigues takıma döndü.

24.08.2024 17:44
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 3'üncü haftasında yarın saat 21.45'te deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak müsabakayı hakem Turgut Doman yönetecek.

Sarı-lacivertlilerin Rizespor karşılaşması için açıklanan kamp kadrosunda Bright Osayi-Samuel ile geçen sezondan cezası süren Mert Hakan Yandaş yer almadı. Sarı-lacivetlilerde Fred Rodrigues ise takıma döndü.

Fenerbahçe'nin Rizespor maçı kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

" Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, İsmail Yüksek, Fred Santos, Sebastian Szymanski, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko, Youssef En Nesyri, Cenk Tosun"

Kaynak: DHA

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