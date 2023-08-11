Fenerbahçe, Cengiz Ünder'i transfer etti ve Fred'i bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe, Cengiz Ünder'i transfer etti ve Fred'i bekliyor

Son Güncelleme: 11.08.2023 19:19

Fenerbahçe, uzun süredir peşinde olduğu Cengiz Ünder için Marsilya ile anlaşma sağladı. Ayrıca, Manchester United'ın oyuncusu Fred'in de 24 saat içinde İstanbul'a gelerek imza atması bekleniyor.

Süper Lig devi Fenerbahçe, uzun zamandır peşinde olduğu Cengiz Ünder transferinde mutlu sona ulaştı. Öte yandan Manchester United'ın yıldızı Fred'in de 24 saat içerisinde imza için İstanbul'a geleceği kaydedildi.

CENGİZ ÜNDER TAMAM

Fabrizio Romano'nun haberine göre, sarı-lacivertliler 26 yaşındaki kanat oyuncusu için Marsilya ile anlaşma sağladı. Fenerbahçe milli futbolcuya 2.5 milyon euro'ya denk gelen yıllık maaş ödeyecek.

FRED YARIN GELİYOR

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, sarı-lacivertliler Brezilyalı orta saha oyuncusunu yarın (cumartesi) İstanbul'a getirmeyi planlıyor. Fred'in İstanbul'a gelmesinin ardından sağlık kontrolünden geçmesi ve Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

ÖDENECEK BONSERVİS

Fabrizio Romano, daha önce Fenerbahçe'nin 30 yaşındaki futbolcu için Manchester United'a bonuslarla birlikte 15 milyon euro teklif ettiği ve tarafların anlaştığını öne sürmüştü.

YORUMLAR
500

Cengiz Ünder, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Cengiz Ünder'i transfer etti ve Fred'i bekliyor - Son Dakika


Son Dakika
20:13 Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun açılış maçında Trabzonspor, Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak
20:04 Trendyol Süper Lig'de açılış maçı: Trabzonspor-Antalyaspor
19:36 Ümit Davala beyin damarlarında tıkanıklık nedeniyle ameliyat geçirdi
19:34 Bosna Hersek'te Saldırgan Canlı Yayında Silahlı Saldırı Düzenledi
19:28 Efsane isim Ümit Davala, ameliyat oldu
19:26 Bosna Herse'te korkunç katliam: Canlı yayın açan fitness antrenörü, 2'si Türk 3 kişiyi öldürüp intihar etti
19:17 Fenerbahçe, Cengiz Ünder'i transfer etti ve Fred'i bekliyor
19:12 Taraftar çıldıracak! Fenerbahçe iki yıldızı birden getiriyor
18:24 Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonu bu akşam başlıyor! İşte ilk hafta programı
18:11 Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonu bu akşam başlıyor! İşte ilk hafta programı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2023 20:35:23. #1.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, Cengiz Ünder'i transfer etti ve Fred'i bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement