Fenerbahçe, Cengiz Ünder'i transfer etti ve Fred'i bekliyor

Süper Lig devi Fenerbahçe, uzun zamandır peşinde olduğu Cengiz Ünder transferinde mutlu sona ulaştı. Öte yandan Manchester United'ın yıldızı Fred'in de 24 saat içerisinde imza için İstanbul'a geleceği kaydedildi.

CENGİZ ÜNDER TAMAM

Fabrizio Romano'nun haberine göre, sarı-lacivertliler 26 yaşındaki kanat oyuncusu için Marsilya ile anlaşma sağladı. Fenerbahçe milli futbolcuya 2.5 milyon euro'ya denk gelen yıllık maaş ödeyecek.

FRED YARIN GELİYOR

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, sarı-lacivertliler Brezilyalı orta saha oyuncusunu yarın (cumartesi) İstanbul'a getirmeyi planlıyor. Fred'in İstanbul'a gelmesinin ardından sağlık kontrolünden geçmesi ve Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

ÖDENECEK BONSERVİS

Fabrizio Romano, daha önce Fenerbahçe'nin 30 yaşındaki futbolcu için Manchester United'a bonuslarla birlikte 15 milyon euro teklif ettiği ve tarafların anlaştığını öne sürmüştü.