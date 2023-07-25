Fenerbahçe, Cengiz Ünder'in transferi için Marsilya ile görüşmelere başladı - Son Dakika
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Fenerbahçe, Cengiz Ünder'in transferi için Marsilya ile görüşmelere başladı

25.07.2023 15:07

Fenerbahçe, transfer çalışmalarına devam ederek Marsilya'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder'in transferi için kulübüyle görüşmelere başladı. Wilfried Zaha transferini bitiremeyen ve kadrosuna yıldız isimleri dahil etmek için çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Cengiz Ünder için atağa geçti. Marsilya, Cengiz Ünder'in transferi için Fenerbahçe ile görüşmelere başladı.

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Marsilya'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder'in transferi için kulübüyle görüşmelere başladı.

CENGİZ İÇİN ATAĞA GEÇTİLER

Wilfried Zaha transferini bitiremeyen ve kadrosuna yıldız isimleri dahil etmek için çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Cengiz Ünder için atağa geçti.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe, Marsilya forması giyen Cengiz Ünder için resmi temaslara başladı.

Görüşmeler başladı! Fenerbahçe, Cengiz Ünder'i kadrosuna katıyor
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Cengiz Ünder, Fenerbahçe, Marsilya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Cengiz Ünder'in transferi için Marsilya ile görüşmelere başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe, Cengiz Ünder'in transferi için Marsilya ile görüşmelere başladı - Son Dakika
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