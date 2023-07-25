Fenerbahçe, Cengiz Ünder'in transferi için Marsilya ile görüşmelere başladı

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Marsilya'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder'in transferi için kulübüyle görüşmelere başladı.
Wilfried Zaha transferini bitiremeyen ve kadrosuna yıldız isimleri dahil etmek için çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Cengiz Ünder için atağa geçti.
Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe, Marsilya forması giyen Cengiz Ünder için resmi temaslara başladı.
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