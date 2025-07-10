FENERBAHÇE, stat ismi ve Avrupa maçlarında forma göğüs sponsorluğu için Chobani firması ile görüşmelere başlandığını açıkladı.
Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklama şu şekilde:
"Kulübümüz, stat isim sponsorluğu ve Futbol A Takımımızın Avrupa forma göğüs sponsorluğu için Chobani ile görüşmelere başlamıştır."
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe Chobani ile Sponsorluk Görüşmeleri Başlattı - Son Dakika
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