Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor Müsabakasının İlk Yarısı 1-0 Sonuçlandı - Son Dakika
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Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor Müsabakasının İlk Yarısı 1-0 Sonuçlandı

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasındaki Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor müsabakasının ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Fenerbahçe'nin golünü 43. dakikada Tadic attı. İlk yarıda Fenerbahçe'nin daha etkili olduğu görüldü.

30.08.2024 22:48
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Stat: Ülker

Hakemler: Mehmet Türkmen, Kerem Ersoy, İbrahim Çağlar Uyarcan

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Djiku, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, İsmail Yüksek, Fred, Tadic, Szymanski, Saint-Maximin, Dzeko

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Furkan Bayır, Aliti, Balkovec, Richard, Makouta, Cordova, Efecan Karaca, Yusuf Özdemir, Serdar Dursun

Goller: Dk. 43 Tadic (Fenerbahçe)

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasındaki Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor müsabakasının ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

8. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın yerden pasında araya giren Fred, meşin yuvarlağı ceza sahası içi sağ çaprazındaki Dzeko'yla buluşturdu. Bu futbolcunun yerden vuruşunda Ertuğrul topu kontrol etti.

9. dakikada sağ kanatta topla buluşan Mert Müldür, ceza sahası içine hareketlenen Tadic'e ortaladı. Bu futbolcunun kale sahası dışı sağ çaprazından kafayla vuruşunda Ertuğrul Taşkıran başarılıydı.

10. dakikada Tadic'in pasında topla buluşan Dzeko, ceza sahası dışındaki Szymanski'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun uzaktan sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

43. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Tadic'in pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Dzeko, kale sahası önüne hareketlenen Tadic'i gördü. Bu futbolcunun düzeltip vuruşunda meşin yuvarlak köşeden filelere gitti: 1-0.

45+1. dakikada Mert'in sağdan ortasında arka direkteki Saint-Maximin topla buluştu. Bu futbolcunun sert ortasında savunmaya çarpan top direkten kornere çıktı.

Müsabakanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor Müsabakasının İlk Yarısı 1-0 Sonuçlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor Müsabakasının İlk Yarısı 1-0 Sonuçlandı - Son Dakika
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