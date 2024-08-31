Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti

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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 3-0 yenen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, maçı ilk yarıdan koparmaları gerektiğini söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Mourinho, çok fazla risk aldıklarını belirtti.

İlk yarıda güçlerini çok harcadıklarını ama bunun karşılığını alamadıklarını dile getiren Mourinho, "İlk yarıda çok benzin harcadık, ikinci yarıda aynı gücümüz yoktu. İlk yarıda inanılmaz baskı yaptık, topu çok önde kaptık. O anlarda maçı öldürmemiz gerekiyordu. 2-3'ü atmamız gerekiyordu ama devreye 1-0 girince benzininiz yetmiyor. İkinci gol bizim için çok zor periyotta geldi ve ondan sonra maç zaten bitti. Bugün çok risk aldık. Djiku stoper değil orta saha gibi oynadı. Çok risk aldık ve bu risklerin maçı daha hızlı çözeceğini düşünüyordum ama böyle olmadı ilk yarı 1-0 bitti." diye konuştu.

Transferleri yönetimle birlikte yaptıklarını dile getiren Mourinho, şöyle devam etti:

"Bunlar benim, başkanın, Acun ya da Branco'nun oyuncuları değil. Bunlar Fenerbahçe'nin oyuncuları. Teknik söz bana ait ama sportif direktörümüzün de fikri var elbette ve bunu belirtiyor. Sonra işin sportif kısmı başlıyor. Başkanla aramızda iyi bir ilişki var. Şu anda sadece başkan hoca ilişkisi değil onun daha da ilerisine gidiyor ki böyle olması gerekiyor. Herhangi istemediğim bir oyuncu alınmadı. Bana çok saygı duyuyorlar. Eğer yönetimden talepte bulunuyor musunuz diyorsanız cevabı hayır. Mutluyum çok mutluyum. Harika bir oyuncu kaybettik ama aslında kaybetmedik. Kulüp onu satmak istemedi, hatta elinde tutabilmek için harika bir teklif yaptı. Ferdi kabul etse Avrupa'nın en çok kazanan beklerinden olacaktı ama gitmek istedi. Vücut olarak buradaydı ama ruhu burada değildi. Oynadığı maçlardan anlamak mümkündü. Kendisi çok iyi bir oyuncu. Zeki ve pragmatik bir karar verildi. Harika bir oyuncu gitti takımımızdan ama kendisi zaten burada değildi. Elimdeki oyunculara çok inanıyorum. Bir tane daha orta saha alma şansımız var mı demiştim ki şu anda bu tamamlanmadı. Bu olumlu sonuçlanırsa mutlu olacağım."

UEFA'ya liste vermeleri gerektiğini hatırlatan tecrübeli çalıştırıcı, "Kotamız azaldı. Kulüp altyapısı kotasını yazamayacağız. Ferdi'yi ve 3. kalecimizi burada kullanıyorduk. Bazı oyuncularımızın dışarda kalması gerekecek. İlerisi için bunu geliştirmemiz gerekiyor. Yönetim iyi bir kadro kurabilmek için büyük efor sarf etti." değerlendirmesinde bulundu.

En Nesyri'nin harika bir oyuncu olduğunu aktaran Mourinho, "En Nesyri sakat geldi. Takıma geç katıldı, fit olmadan geldi. Takımımız taktiksel anlamda yoğun çalışmıştı. O gelmeden önce çalışmalarını sürdüren oyuncular ondan daha hazırdı. Kendisi yavaş yavaş geliyor. Takımda En Nesyri, Dzeko ve Cenk Tosun var. Bu anlamda çok güçlüyüz, bu da beni mutlu ediyor." şeklinde görüş belirtti.

" Türkiye'de sadece Galatasaray kart görmüyor"

Jose Mourinho, Türkiye'de sadece Galatasaray'ın kart görmediğini söyledi.

Bu sezon 50'den fazla maç oynamayı hedeflediklerini ve bu şartlarda her oyuncuya ihtiyaç duyacaklarını anlatan Mourinho, şunları kaydetti:

"Umarım bu sezon 50'den fazla maç oynarız. Umuyorum ve öyle olacağını düşünüyorum. Öyle olunca takıma ve tüm oyunculara ihtiyacınız var. Sezon içinde sakatlık ve kart cezaları oluyor. Türkiye'de sadece Galatasaray kart görmüyor ama onun dışındaki takımlar görüyor. Milli aralar olacak ve genelde oyuncular buralardan kötü döner. Bunları korumanın en iyi yolu rotasyondur. Ön bölgede Tadic, Dzeko ve Maximin ile maça başladık ama sonra İrfan Can, Nesyri ve Cenk oynadı. Bu çeşitliliklerimiz var ama orta sahada eksiklerimiz vardı. Krunic ve Zajc benim fikirlerime uymadığı için orada eksiğimiz vardı. Şimdi oraya oyuncu alıyoruz. Amrabat için İsmail ya da Fred'in pozisyonu diyemeyiz, biz 3 orta saha oynuyoruz. İyi bir kadromuz olacak."

Mourinho, maçın hakemi için ise "Hakem 30 yaşında ve gerçekten çok üst seviye, kendisini tebrik ediyorum." diyerek sözlerini tamamladı.