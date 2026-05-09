Fenerbahçe'de 1 Değişiklikle Konyaspor Maçına Çıktı

09.05.2026 20:16
Fenerbahçe, Konyaspor ile karşılaştığı maçta sadece 1 değişiklikle sahaya çıktı. Taraftar yoğun ilgi gösterdi.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olan Fenerbahçe'de yardımcı antrenör Zeki Murat Göle, son oynanan RAMS Başakşehir müsabakasına göre ilk 11'de 1 değişikliğe gitti.

Göle, Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan karşılaşmaya, RAMS Başakşehir maçında ilk 11'de çıkan İsmail Yüksek yerine Guendouzi'ye şans verdi.

Sarı-lacivertliler, Mert Günok, Semedo, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, Levent Mercan, Kante, Guendouzi, Fred, Musaba, Kerem Aktürkoğlu ve Talisca 11 ile sahaya çıktı.

Fenerbahçe'de Tarık Çetin, Brown, İsmail Yüksek, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Asensio, Cherif, Skriniar, Kamil Efe Üregen ve Oğuz Aydın ise yedek soyundu.

Konya ekibinde 3 değişiklik

Yeşil-beyazlılar, geçen hafta deplasmanda Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş'ı 1-0 yendikleri karşılaşmada forma giyen ve sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılan Nagalo'nun yerine Andzouana ile sahaya çıktı.

Teknik direktör İlhan Palut, Berkan Kutlu ve Gonçalves'in yerine Arif Boşluk ve Olaigbe'ye ilk 11'de şans verdi.

Yeşil-beyazlılar Fenerbahçe karşısına Bahadır Güngördü, Andzouana, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Arif Boşluk, Melih İbrahimoğlu, Jevtovic, Deniz Türüç, Bardhi, Olaigbe, Muleka??????? 11'i ile maça başladı.

Taraftarlar maça yoğun ilgi gösterdi.

Kaynak: AA

