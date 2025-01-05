Fenerbahçe\'de 2 Değişiklik

Spor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, son oynadıkları Eyüpspor maçının 11'ine göre Atakaş Hatayspor karşısında 2 değişiklik yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, sahasında Hatayspor ile karşılaşıyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, son oynadıkları Eyüpspor maçı 11'ine göre 2 değişiklik yaptı. Mourinho, İrfan Can Kahveci ile Sebastian Szymanski'nin yerine Levent Mercan ile Edin Dzeko'ya görev verdi.

Levent Mercan ilk kez 11'de

Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki sol bek oyuncusu Levent Mercan, ligde ilk kez 11'de şans buldu. Levent, bu sezon Çaykur Rizespor ve Kayserispor maçlarının son dakikalarında süre almıştı.

İrfan Can Eğribayat 2. kez sahada

Hırvat Kaleci Dominik Livakovic'in sakatlığı nedeniyle ilk kez Eyüpspor maçında kaleyi koruyan İrfan Can Eğribayat, üst üste 2. kez 11'de yer aldı. Livakovic ise sakatlığını atlatarak takımla çalışmalara başlarken, bu maçta riske edilmedi.

Sarı-lacivertlilerde 7 eksik

Sarı-lacivertlilerde tedavisi süren Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao ve İsmail Yüksek'in yanı sıra, sakatlığını atlatan Dominik Livakovic ve Oğuz Aydın maç eksiği nedeniyle, Allan Saint-Maximin ağrı şikayeti nedeniyle, Samet Akaydin de teknik heyet kararıyla kadroda yer almadı.

Fenerbahçe'nin 11'i

Fenerbahçe mücadeleye; İrfan Can Eğribayat, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Levent Mercan, Dusan Tadic, Fred, Sofyan Amrabat, Filip Kostic, Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri 11'i ile başladı.

Yedeklerde ise Ertuğrul Çetin, Mert Müldür, Yusuf Akçiçek, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Bartuğ Elmaz, Sebastian Szymanski, Cengiz Ünder, Cenk Tosun ve Yiğit Emir Ekiz bekledi.

Ferdi Tayfur anıldı

Bir süredir tedavi gördüğü hastanede 2 Ocak Perşembe günü 79 yaşında hayatını kaybeden sanatçı Ferdi Tayfur, müsabaka öncesi anıldı. Stat hoparlöründen Ferdi Tayfur'un şarkıları çalınırken, tribünlerdeki taraftarlar da hep bir ağızdan eşlik etti.

Aydınlatma sistemi hayata geçirildi

Stadyumda yapılan modernizasyon çalışmaları kapsamında Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde aydınlatma sistemi hayata geçirildi. Müzik ve ses sistemiyle entegre hale getirilen statta seremoni öncesi ışık oyunları yapıldı. Ses sistemi projesi kapsamında tribünlerdeki hoparlörlerin montajlarının yapıldığı görüldü.

Depremzede çocuklar ağırlandı

Fenerbahçe Spor Kulübü, 'Çocuklar için Hayallerimiz BİR' projesi kapsamında 6 Şubat deprem felaketinin yaşandığı illerden biri olan Hatay'da yaşayan 16 bursiyer çocuk ve ailelerini, Hatayspor ile oynanan maçta tribünlerde ağırladı. İki takımın futbolcuları ile birlikte sahaya çıkan çocuklar, seremonide yer aldı. - İSTANBUL