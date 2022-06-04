Fenerbahçe'de 2 üye ihraç edildi - Son Dakika
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Fenerbahçe'de 2 üye ihraç edildi

04.06.2022 16:07
Fenerbahçe'de 2 üye ihraç edildi

Fenerbahçe'de Şükrü Selman Akbulutlu'nun ihracı gerginlik yarattı.

Fenerbahçe'de Şükrü Selman Akbulutlu'nun ihracı gerginlik yarattı.

Fenerbahçe Kulübü 2021 yılı Olağan Mali Genel Kurulu, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda devam ediyor. Mali genel kurulda Erçin Çoban, Şükrü Selman Akbulutlu ve Mahmut Aslan Baysal'ın sarı-lacivertli kulüpten ihracı üyelerin oylarına sunuldu. Erçin Çoban, savunmasının alınmasının ardından oy çokluğuyla ihraç edildikten sonra Şükrü Selman Akbulutlu'nun savunması alındı. Şükrü Selman Akbulutlu'nun kürsüdeki açıklamalarının ardından yapılan oylamada oy çokluğuyla ihraç edildiği açıklandı. Şükrü Selman Akbulutlu, bir süre tribünlerde tepki gösterdikten sonra salondan çıkarılamadı. Bu sırada divan kurulunda yer alan 7 sayfalık raporu bilmediklerini ifade eden üyeler divan başkanlığına tepki gösterdi. 7 sayfalık raporun okunmasını isteyen üyelere, mali genel kurula divan başkanlığı yapan Talat Yılmaz'ın "Rapor sizi ilgilendirmez" demesi üzerine tepkiler daha çok arttı. Yaşanan olayların ardından Şükrü Selman Akbulutlu güvenliklerle salondan çıkarıldı ve hazırlanan 7 sayfalık rapor üyelere okundu. Raporun okunmasının ardından ise üyelerin oylarına yeniden sunulan ihraç talebi yeniden oy çokluğuyla kabul edildi.

Son olarak Mahmut Aslan Baysal, savunmasını yapmak üzere kürsüye gelerek başkan Ali Koç ve yöneticilerden sözleri sebebiyle özür diledi. Başkan Ali Koç kürsüde Mahmut Aslan Baysal'ın yanına gelerek üyelere 'ikinci bir şansı hak ediyor' diyerek elini sıktı. Yapılan oylama sonucunda Mahmut Aslan Baysal ihraç edilmedi.

- İstanbul
Fenerbahçe'de 2 üye ihraç edildi
Fenerbahçe'de 2 üye ihraç edildi
Fenerbahçe'de 2 üye ihraç edildi
Fenerbahçe'de 2 üye ihraç edildi
Fenerbahçe'de 2 üye ihraç edildi
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Kaynak: DHA

Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de 2 üye ihraç edildi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Fenerbahçe'de 2 üye ihraç edildi - Son Dakika
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