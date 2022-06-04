Son olarak Mahmut Aslan Baysal, savunmasını yapmak üzere kürsüye gelerek başkan Ali Koç ve yöneticilerden sözleri sebebiyle özür diledi. Başkan Ali Koç kürsüde Mahmut Aslan Baysal'ın yanına gelerek üyelere 'ikinci bir şansı hak ediyor' diyerek elini sıktı. Yapılan oylama sonucunda Mahmut Aslan Baysal ihraç edilmedi.

Kaynak: DHA

Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'de 2 üye ihraç edildi - Son Dakika

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